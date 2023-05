L’octubre del 2022, fa sis mesos, l’agència espacial nord-americana NASA va crear un equip científic independent per estudiar els fenòmens aeris no identificats. És a dir, tots aquells albiraments que no poden identificar-se com aeronaus o fenòmens naturals i que fins ara desconeixem què són exactament. Després de diversos mesos de treball, la NASA ha anunciat que ja està preparada per proporcionar primera tanda de resultats del seu primer estudi independent sobre ovnis.

Segons ha anunciat l’agència, les primeres conclusions d’aquest treball es presentaran en una conferència pública el dimecres 31 de maig a les 16.30 (hora peninsular espanyola). La reunió, que serà retransmesa en directe a través de totes les plataformes i xarxes socials de la NASA, servirà per donar a conèixer els resultats preliminars d’aquest treball científic abans de la publicació del gran informe final (que es preveu per a aquest estiu). Segons destaca la convocatòria, «d’acord amb la llei del comitè assessor federal», durant l’esdeveniment es respondran preguntes dels usuaris sobre aquests enigmàtics fenòmens. Aquell mateix dia, després de la conferència pública, la NASA també preveu celebrar una roda de premsa independent (i probablement «a porta tancada») per a mitjans de comunicació. En aquesta segona reunió, segons expliquen des de l’agència, es podran comentar els resultats de l’estudi amb alguns dels experts que l’han liderat. En aquest esdeveniment també seran presents Dan Evans (administrador adjunt del Departament d’Investigació i Direcció de Missions Científiques de la NASA) i David Spergel (president de la Fundació Simons i president de l’equip d’estudi independent sobre ovnis de la NASA). 100 milions de dòlars L’any passat, l’agència espacial nord-americana va anunciar una inversió de 100 milions de dòlars per endinsar-se en l’estudi dels enigmàtics (i controvertits) fenòmens aeris no identificats. Amb aquesta finalitat es va crear un equip d’«experts independents» liderat per 16 professionals de diferents perfils (des d’astrofísics i biòlegs fins a experts en intel·ligència artificial, periodistes científics i experts en diplomàcia). Un dels noms més cèlebres de l’equip és el de l’astronauta Scott Kelly: una de les persones que més temps ha estat a l’espai (340 en total) i el protagonista, amb el seu bessó, del primer estudi sobre com la gravetat zero afecta els gens. L’objectiu d’aquest projecte científic, segons van explicar els seus propis impulsors, és «trobar diferents explicacions» a esdeveniments que, fins ara, semblen un misteri. «Comprendre les dades que tenim sobre aquests fenòmens aeris no identificats és fonamental per ajudar-nos a treure conclusions científiques sobre el que està passant al nostre cel», va explicar llavors Thomas Zurbuchen, administrador del programa de missions científiques de la NASA. «Hi ha molt a aprendre», van destacar els científics durant la presentació d’aquest grup d’estudi que, després de sis mesos d’investigacions, es disposa a retre compte del seu treball.