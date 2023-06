Donald Trump s'ha declarat no culpable dels 37 càrrecs que se li imputen per haver retingut, presumptament, documents confidencials a la seva mansió de Mar-a-Lago després d'haver deixat la presidència dels Estats Units. A banda, se l'acusa d'ocultar aquests papers als investigadors federals i de falsedat, així com de conspiració per obstruir la justícia amb un dels seus treballadors, Walt Nauta.

Aquest també ha declarat avui. Tump i Nauta seran escrutats per un jutjat popular i la jutgessa que haurà de determinar la pena si se'l troba culpable serà Aileen Cannon. L'expresident dels EUA està acusat de set delictes federals, el primer mandatari nord-americà en aquesta situació.