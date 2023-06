L'operació de rescat del submarí Titan es manté tot i que han passat les 96 hores de subministrament d'oxigen que s'havien estimat. La Guàrdia Costera de Boston ha informat aquest dijous que un submergible canadenc ha arribat al fons del mar per buscar el submarí desaparegut amb cinc passatgers. En paral·lel, un vaixell francès n'està preparant una altra per entrar a l'aigua. Des del dilluns equips dels Estats Units, el Canadà i França treballen a contrarellotge per la limitació de les reserves d'oxigen en el submergible que explorava les restes del Titanic -el famós transatlàntic enfonsat el 1912- i que troben a uns 3.800 metres de profunditat prop de les costes de Terranova i Labrador, al Canadà.

En una roda de premsa a Boston el dimecres, el capità Jamie Frederick de la Guàrdia Costanera, va avisar que els sorolls detectats s'havien analitzat i no es podia concloure que procedissin del submergible. "Quan estàs en una operació de rescat sempre tens esperança". Segons va avançar la cadena BBC, el submarí turístic d'OceanGate Expeditions va desaparèixer diumenge. La Guàrdia Costera de Boston va confirmar després que el vaixell Polar Prince havia perdut el contacte amb el seu submergible durant una immersió, aproximadament a 900 milles a l'est de Cape Cod, a la costa est dels EUA. El Titan es va submergir a les vuit del matí de diumenge i havia de ressorgir a la superfície a les tres de la tarda, però una hora i tres quarts després de la seva immersió va perdre el contacte amb el Polar Prince.