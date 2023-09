La parella va guanyar el premi gros a la loteria nacional d'Anglaterra, 3.013.767 de lliures esterlines, equivalents a 3.505.794 euros, aproximadament. En aquest moment, van decidir ocultar-ho a la seva filla i als dos més que van tenir més endavant, per tal de conservar els valors que, fins ara, els hi estaven ensenyant. D'aquesta manera evitarien problemes com l'egoisme o pensar que poden fer tot el que vulguin, sense esforç o sense moral, ja que, moltes persones que tenen una gran quantitat de diners, sovint, es tornen frívoles i amb desitjos bojos de fer el que volen i com volen, sense importar el mal que puguin causar, ja que, "els diners ho curen tot".

'Si et toca la loteria, el millor és pensar amb tranquil·litat abans de fer cap inversió', Sarah Ibbetson Sarah i Aldan Ibbetson estaven mirant el sorteig al menjador de casa seva, quan de sobte, van veure que tenien cinc números encertats del sorteig i van decidir tornar-ho a mirar i la sorpresa, va ser espectacular, els hi acabava de tocar el premi més gros de la loteria nacional. Això va succeir el 20 de juliol de 2002 i en aquest moment, van decidir mantenir-ho en secret per evitar que, la seva filla, es tornés egoista, entre altres. Els valors i la humilitat van per davant de tot! Sarah acabava de ser mare quan els hi va tocar el premi Què van fer amb els diners del premi? Van decidir marxar a viure a Ilkley i el 2014 es van construir la seva pròpia casa unifamiliar. A més, van invertir en el negoci de fabricació de matrícules, 'Number One Plates'. Des del 2002 fins ara han tingut 3 fills, la gran que va ser la que acabava de néixer feia res quan els hi va tocar el premi i dos més, nascuts més tard. Quan els pares han considerat que els tres fills han tingut una edat per comprendre la situació han decidit compartir la notícia amb ells, tot explicant-los les condicions i els valors que mai s'han de perdre.