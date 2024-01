Un avió de les Forces Armades de Rússia s'ha estavellat aquest dimecres a la regió de Bélgorod, prop de la frontera amb Ucraïna, amb més de 60 presoners ucraïnesos a bord que anaven a ser intercanviats per militars russos en les pròximes hores, segons ha informat el Ministeri de Defensa.

El Govern ha confirmat que a l'interior de l'aparell, un model Il-76, viatjaven 65 presoners i nou persones de nacionalitat russa --tres acompanyants i sis tripulants--, informa l'agència de notícies Interfax.

El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicat davant els mitjans que les autoritats treballen per a esclarir les circumstàncies d'aquest incident. No obstant això, el president de la Comissió de Defensa de la Duma, Andrei Kartapolov, ja ha atribuït el sinistre a un atac amb tres míssils i ha afirmat que un segon avió també amb presoners va donar mitja volta després de la caiguda de la primera aeronau.

INTERCANVI DE PRESOS

Segons Kartapolov, Kíiv estava al corrent d'aquest imminent intercanvi, del qual en total s'anaven a beneficiar suposadament 192 persones per cadascuna de les dues parts.

Les autoritats ucraïneses, no obstant això, no s'han pronunciat en un primer moment sobre aquest incident i fonts del Ministeri de Defensa consultades per la ràdio pública Suspilne han assenyalat que encara estan examinant l'ocorregut.