Des del primer episodi de l’aclamada sèrie israeliana Fauda, els hospitals palestins són escenaris d’assassinats i detencions. Però ahir la ficció va tornar a superar la realitat. Les càmeres de seguretat de l’hospital Ibn Sina a Jenín, al nord de la Cisjordània ocupada, van captar com un conjunt de pacients, doctors, infermers i dones palestines empunyaven les armes als passadissos del complex mèdic. Eren soldats israelians disfressats amb una missió: matar tres joves palestins per la seva suposada implicació en la preparació d’un atac similar al del 7 d’octubre. A diferència del que va pasar a Fauda, van abandonar el centre hospitalari en 10 minuts amb la missió complerta, sense una baixa a la seva unitat militar i amb l’aplaudiment del ministre de Seguretat Nacional, l’ultradretà Itamar Ben Gvir. «Si els informes que els atacants es van fer passar per personal mèdic són certs, crea riscos per a la percepció de les activitats mèdiques a Cisjordània», va denunciar Samuel Johann, coordinador de Metges Sense Fronteres (MSF) a Jenín a El Periódico, mitjà del mateix grup editorial que Regió7.

«Ens sorprèn saber que van morir persones dins d’un centre mèdic que hauria de ser protegit», va apuntar Johann, després d’aclarir que, malgrat la seva àmplia presència sobre el terreny, «MSF no fa costat a l’hospital objectiu d’aquest incident». El Ministeri de Sanitat palestí va confirmar les morts dels germans Mohammed i Basil Ghizawi, i Mohammed Jalamneh.

Segons l’Exèrcit israelià, els tres formaven part d’una «cèl·lula terrorista de Hamas» i el grup palestí els ha reivindicat com a membres. Els familiars dels germans Ghizawi han denunciat que portaven més de quatre mesos a l’hospital, intentant recuperar-se d’unes ferides causades per soldats israelians. El portaveu del centre de salut, Tawfiq al Shobaki, va dir en declaracions als mitjans que no es va registrar un intercanvi de trets, sinó que únicament les tropes israelianes van apuntar contra persones que estaven allà, ferint personal mèdic i de seguretat al seu pas. «El que va succeir no té precedents: mai hi ha hagut un assassinat dins d’un hospital; hi ha hagut detencions i agressions, però no un assassinat», va expressar, consternat.

La llei internacional prohibeix els atacs contra hospitals o contra els ferits que acullen, ja siguin combatents o civils. «Aquestes persones no han tingut el degut procés legal», va denunciar Mustafa Barghouti, secretari general de la Iniciativa Nacional Palestina a Al Jazeera.

Els mitjans hebreus i palestins van revelar que l’operació, realitzada en menys de 10 minuts la matinada d’ahir, va culminar quan les tropes israelianes van matar els tres palestins mentre dormien amb pistoles equipades amb silenciadors. «Una cèl·lula terrorista que s’amagava a l’hospital Ibn Sina i planejava dur a terme un atac terrorista en el període immediat va ser neutralitzada», va afirmar un comunicat castrense israelià. Jalamneh, de 27 anys, era el principal objectiu d’aquest operatiu conjunt de l’Exèrcit, la Policia de fronteres i el Shin Bet, per suposadament haver transferit armes i municions a altres milicians per «promoure atacs a trets i planejar un atemptat inspirat en la massacre del 7 d’octubre».

El camp de refugiats de Jenín s’ha erigit com un dels principals bastions de la resistència palestina. Allà, les batudes israelianes són gairebé diàries, i s’hi maten combatents i civils, s0hi bombardegen edificis i es destrueix el mobiliari urbà.

Des del 7 d’octubre, Israel ha matat uns 380 palestins a la Cisjordània ocupada. Joves com els Ghizawi o Jalamneh solen ser el principal objectiu dels soldats, però els seus assassinats han commocionat el món per tenir lloc en un espai suposadament segur i protegit per la legalitat internacional.

Israel afirma que els tres eren part de la Brigada de Jenín, nascuda fa dos anys al camp de refugiats per aglutinar totes les milícies de la zona independentment de la seva afiliació ideològica.