El palau de Buckingham ha anunciat aquest dilluns que el rei d'Anglaterra, Carles III, té càncer. La Casa Reial britànica no ha especificat quin tipus de tumor té, però ha confirmat que no es tracta "d'un càncer de pròstata, sinó que aquest va ser descobert durant el la recent internenció quirúrgica per un engrandiment de la pròstata".

El monarca ha començat a sotmetre's als tractaments corresponents per fer front a la malaltia aquest dilluns, i, per recomanació mèdica, ha posposat l'agenda púiblica de forma indefinida. Tot i això, mantindrà l'agenda dels assumptes d'estat, segons ha confirmat la Casa Reial. Carles III ha agraït a l'equip mèdic la "ràpida intervenció", que ha estat "possible gràcies al tractament recent a l'hospital". El comunicat sosté que el monarca afronta el tractament "de manera positiva" i que espera poder tornar a les obligacions públiques "el més aviat possible". Per últim, al comunicat, la Casa Reial explica que el rei d'Anglaterra ha preferit "compartir el diagnostic" per "prevenis especulacions". Així, també es mostra "esperançat" que pugui contribuir a la "comprensió pública" per a "tots aquells arreu del món que estan afectats pel càncer". A statement from Buckingham Palace: https://t.co/zmYuaWBKw6



📷 Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) 5 de febrero de 2024