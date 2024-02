Elhanan Danino és un home israelià de 49 anys, jueu ultraortodox, que treballa emetent certificats kosher als aliments obtinguts o preparats segons els preceptes del Talmud i la Torà.

Dimarts va ser un dia molt dur per a ell. En el grup familiar de WhatsApp va aparèixer de sobte un missatge: "L’Ori ha abandonat el grup". L’Ori és el seu fill, té 25 anys, i està segrestat per Hamàs. Elhanan Danino diu que li va fer un salt al cor. Després li van explicar que, quan un compte està inactiu més de 120 dies, la companyia l’elimina. És el temps que l’Ori fa que està segrestat a Gaza. La milícia palestina, considerada terrorista per la UE i Espanya, va atacar per sorpresa el festival de música on el jove es trobava ballant amb els seus amics. Estaven a pocs quilòmetres del mur que els separa de Gaza. Van morir més de 360 persones.

Allò va ser el 7 d’octubre. Sis dies després, oficials israelians van anar a casa dels Danino a Givat Zeev, un assentament israelià (considerat il·legal per la comunitat internacional) als afores de Jerusalem. Els van comunicar que l’Ori estava viu, però en mans de Hamàs. Des d’aleshores no ha tornat a tenir cap notícia de les autoritats.

Elhanan Danino va ser rebut dimarts pel Rei d’Espanya, Felip VI, juntament amb set familiars de segrestats més i una de les alliberades per Hamàs. Són a Madrid en una visita organitzada pel Govern israelià com a part de la seva campanya per promoure adhesions a la causa de l’alliberament dels ostatges i a la guerra contra Hamàs a Gaza.

També es van reunir amb Pedro Sánchez a la Moncloa. En un gran cercle, amb fotos dels seus familiars segrestats, van parlar durant una hora amb el president del Govern. "Va ser molt proper i crec que va empatitzar amb nosaltres. Li vaig dir: ‘De pare a pare, imagina que no saps el que ha passat amb el teu fill des de fa 123 dies’. Li vaig demanar que si parla amb Qatar o amb algun país, que parli des del cor de pare".

És conscient de les crítiques públiques de Pedro Sánchez a la "insuportable mort de civils a Gaza" perquè ho va veure a la televisió israeliana. Diu que el comprèn, perquè com a governant s’ha de preocupar tant dels palestins com dels israelians.

Va tornar per rescatar gent

El 7 d’octubre, quan van arribar els homes armats de Hamàs, l’Ori va omplir el seu cotxe de gent i va aconseguir escapar de la matança, en què van morir tirotejats diversos centenars de persones. Però va decidir tornar a rescatar gent que acabava de conèixer al festival, segons el relat d’un amic. Va ser llavors quan hauria sigut capturat.

Es desconeix si l’Ori és viu. Un informe intern israelià estima que una cinquena part dels 136 que segueixen a Gaza han mort ja, segons The New York Times. Se sap que alguns dels segrestats estan en habitatges de Gaza, sotmesos a intensos bombardejos per part de l’aviació israeliana. "Sé que el meu fill pot morir en qualsevol moment, en mans de Hamàs o pel mateix Exèrcit. No hi penso", admet Danino. "Cada dia que surto a treballar, sento com si em faltés el cor, les mans, el cap", afegeix de manera molt pausada. "Crec que Déu m’ajudarà i que tornarà demà".