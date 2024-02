L'Organització Mundial de la Salut (OMS) torna a avisar sobre la possible arribada d'una nova pandèmia. El director de l'organització, Tedros Adhanom, ha declarat durant la Cimera Mundial de Governs de Dubai d'aquest dimarts que l'únic dubte sobre aquest tema és "quan passarà".

Adhamom ja va advertir d'aquesta pandèmia, batejada com a 'malaltia X' per l'OMS, el gener passat en el Fòrum Econòmic Mundial celebrat a Davos, Suïssa. En aquell moment, l'OMS va advertir que aquest nou patogen podria ser 20 vegades més letal que el coronavirus.

"Ho pagarem car"

Adhamom adverteix que el món no està preparat per a una 'malaltia X' que podria arribar en qualsevol moment. "El cicle de pànic i negligència està començant a repetir-se. Les doloroses lliçons que hem après [durant la pandèmia de COVID] corren el risc de caure en l'oblit." El director de l'OMS lamenta que es desplaci l'atenció cap a altres crisis globals: "si no aprenem d'aquestes lliçons, ho pagarem car".

Acords previs

Existeix un primer pas per a preparar-se per a la pròxima pandèmia. Al desembre de 2021, l'OMS i els seus 195 estats membres, incloent-hi Espanya, van signar un acord sobre prevenció, preparació i resposta enfront de pandèmies amb el qual es va iniciar un procés mundial per a "negociar un conveni, acord o un altre instrument internacional en el marc de la Constitució de l'OMS per a enfortir la prevenció, preparació i resposta enfront de les pandèmies".