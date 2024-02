Espanya i Irlanda insten Brussel·les a revisar les relacions amb Israel pel risc de "catàstrofe humanitària" a Gaza. En una carta conjunta enviada aquest dimecres, el president espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre irlandès, Leo Varadkar, demanen a la Comissió Europea que revisi "urgentment" els compromisos d'Israel en el marc de l'Acord d'Associació UE-Israel per determinar si els està incomplint pel que fa als drets humans. En cas que la CE constatés una vulneració de drets humans a Gaza, Espanya i Irlanda defensen que l'executiu comunitari hauria de proposar a les capitals europees que adoptin "mesures adequades" contra Israel.

"El compromís de la UE amb els drets humans i la dignitat no poden tenir excepcions", ha avisat Sánchez en un missatge a les xarxes socials.

En la carta conjunta alerten Brussel·les de “l'amenaça imminent" que suposen les operacions militars israelianes a Rafah, així com "la preocupació generalitzada per les possibles infraccions de drets humans" per part d'Israel. També recorden les mesures cautelars ordenades pel Tribunal Internacional de Justícia per impedir un genocidi a Gaza.

L'Acord d’Associació amb Israel

Un acord d'associació és un acord bilateral ampli entre la UE i un tercer país. L’Acord d’Associació UE-Israel va entrar en vigor el 2000 i inclou diàleg polític, acords comercials i cooperació sectorial, per exemple, en educació, cultura o tecnologia. A més, el pacte compta amb una clàusula sobre drets humans: “Les relacions es basaran en el respecte als drets humans i als principis democràtics (...) que constitueixen un element essencial de l’acord”.