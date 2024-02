Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han assaltat durant la matinada d'aquest dijous l'hospital Nasser de Khan Younis, un dels pocs centres mèdics que encara estava en funcionament al sud de la Franja de Gaza per "recuperar" ostatges morts. Les tropes israelianes han bombardejat les instal·lacions durant la nit i han obligat a fugir els pacients, el personal mèdic i els civils desplaçats refugiats a l'hospital. L'atac, que ha deixat un mort i vuit ferits, s'ha produït durant l'escalada ofensiva terrestre d'Israel a la ciutat fronterera de Rafah, que té com a objectiu la captura dels líders de Hamàs. Una escalada que, segons l'ONU, pot desencadenar en un èxode de refugiats cap a Egipte, ja que Rafah està a la frontera amb aquest país.

L'oficina humanitària de l'ONU va avisar dimecres que l'hospital Nasser havia estat assetjat per les forces israelianes, però no ha estat fins aquest dijous al matí que les FDI han confirmat l'assalt a l'hospital. En un comunicat a les xarxes socials, el portaveu de les forces, Daniel Hagari, ha assegurat que Hamàs "s'amaga darrere els civils ferits dins de l'hospital" i que "estava utilitzant l'equipament per ocultar ostatges d'Israel i portar a terme operacions terroristes".

Hagari ha descrit l'atac com a "precís i limitat" i ha insistit que les FDI han actuat amb l'objectiu d'assegurar que l'hospital pogués "continuar tractant pacients". "Ho vam comunicar en diverses converses que vam mantenir amb el personal de l'hospital, i no hi havia cap obligació d'evacuar-lo", ha afegit Hagari. Tanmateix, imatges de vídeo difoses a les xarxes per civils que es trobaven dins de l'hospital mostren el personal mèdic apressant pacients amb lliteres per passadissos plens de fum i pols.

L'explicació de les forces israelianes es contraposa amb la que va expressar el portaveu del Ministeri de Salut del territori controlat per Hamàs, Ashraf al-Qidra, qui va assegurar que Israel havia obligat als metges de l'hospital a abandonar els pacients en cures intensives, posant així la seva vida en perill. En aquesta mateixa línia, l'entitat Metges Sense Fronteres (MSF) ha denunciat a 'x' que les forces d'Israel "havien dit al personal mèdic i als pacients que es podien quedar al centre", però que tot i això l'han assaltat.

Segons MSF, després de l'atac la situació era "caòtica" i encara hi ha un "nombre indeterminat de morts i ferits". De fet, expressen que el personal de MSF ha hagut d'abandonar l'hospital, deixant pacients desatesos. I afegeixen que els gazians es va haver d'enfrontar a una opció impossible de quedar-se dins l'hospital "i convertir-se en un objectiu potencial" o marxar "en un paisatge apocalíptic" d'atemptats. L'assalt del Nasser se suma a la desena d'atacs israelians en hospitals en dificultats a la Franja de Gaza, llocs que des de l'inici de la guerra s'han convertit en refugis de persones que fugen dels bombardeigs. I s'emmarca en l'ampliació de l'ofensiva cap al sud de la Franja que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va anunciar ara fa una setmana.

Les FDI neutralitzen membres de Hezbollah a Nabatieh

Paral·lelament, les FDI han anunciat que un dels seus avions ha atacat i una estructura militar de Hezbollah a Nabatieh, neutralitzant una sèrie dels seus membres, com Ali Muhammad Aldbas, comandant de les Forces de Radwan de Hezbollah, i el seu comandant adjunt, Ibrahim Issa.