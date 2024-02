26 dels 27 països de la UE han demanat aquest dilluns una "pausa humanitària immediata que condueixi a un alto el foc sostenible" a Gaza, a "l'alliberament incondicional dels ostatges" i l'arribada d'ajuda humanitària a la Franja. Així ho han apuntat en una declaració que no ha aconseguit tenir el suport unànime entre els 27 per les reticències d'Hongria. Després de la reunió de ministres d'Exteriors de la UE que s'ha celebrat a Brussel·les, el cap de la diplomàcia europea Josep Borrell, ha advertit que un atac sobre Rafah "empitjoraria una situació humanitària ja catastròfica" a Gaza.

Borrell ha apuntat que la crida dels 26 països de la UE a evitar també un atac sobre Rafah és "important", malgrat no haver aconseguit la unanimitat necessària perquè sigui un posicionament de la UE. L'alt representant ha avisat que les divisions respecte al conflicte debiliten la posició del bloc envers el conflicte. "La UE només pot tenir un paper quan està unida, quan té una posició que defensen tots els estats membre", ha advertit. Borrell ha evitat dir quin país no ha donat suport al text, però Hongria ja va bloquejar fa uns dies una crida comuna de la UE a Israel contra l'atac a Rafah.

Sobre l'amenaça d'Israel d'atacar Rafah si no s'alliberen els ostatges, Borrell ha admès que la UE no té "capacitat coercitiva per impedir-ho". "Només estan al nostre abast la pressió política i diplomàtica", ha subratllat.

Tampoc hi ha encara unanimitat a la UE sobre les sancions contra colons extremistes responsables de violència a Cisjordània. Davant la manca d'acord a nivell europeu, països com Espanya ja han anunciat que tiraran endavant les seves pròpies sancions, mentre continua la discussió a la UE.