Els Estats Units veten per tercera vegada una resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que demanava aturar la guerra a Gaza. Per 13 vots a favor, un en contra -els dels Estats Units- i una abstenció -el Regne Unit-, la resolució proposada per Algèria i que comptava amb el suport dels països àrabs demanava un “alto el foc humanitari imminent”. Segons van avançar diversos mitjans estatunidencs, Washington ha presentat una resolució alternativa que reclama un “alto el foc temporal tant bon punt sigui practicable i tots els ostatges s’hagin alliberat”. Aquesta proposta suposa un lleuger canvi per part de l’administració Biden, ja que fins ara s’ha resistit a parlar d’un alto el foc.

De fet, els EUA han vetat dues resolucions al Consell de Seguretat de l’ONU sobre Gaza des dels atacs del 7 d’octubre: una a finals d’octubre que exigia una “pausa humanitària” i una altra al desembre que reclamava un alto el foc. El Consell de Seguretat de l’ONU està format pels cinc membres permanents (la Xina, França, Rússia, el Regne Unit i els Estats Units) i deu temporals, que actualment són: Algèria, Equador, Guyana, Japó, Malta, Moçambic, la República de Corea, Sierra Leone, Eslovènia i Suïssa. Amb seu a Nova York, el Consell de Seguretat és l’òrgan de l’ONU responsable de “mantenir la pau i la seguretat internacional”.