Els ministres d'Agricultura de la Unió Europea (UE) es reuneixen aquest dilluns a Brussel·les per abordar més mesures davant les reivindicacions dels pagesos. En la trobada, els titulars d'Agricultura debatran com fer "un pas més" en les accions europees, apunten fonts comunitàries, per calmar les protestes del camp. La discussió se centrarà en el paquet de mesures que la Comissió Europea ja ha avançat aquesta setmana per rebaixar les exigències als agricultors per rebre ajudes i que presentarà als titulars dels 27. Més enllà de les mesures immediates, fonts comunitàries remarquen que també s'hi debatran "problemes estructurals" i un "full de ruta" per a la política agrícola del futur.

Amb les protestes dels pagesos com a teló de fons, amb mobilitzacions previstes pel dilluns a Brussel·les mentre es reuneixen els ministres, s'espera que en la trobada els ministres tinguin un debat sobre quines accions es poden prendre, però no s'espera que hi hagi cap nova decisió.

Fonts comunitàries remarquen que el debat entre els titulars d'Agricultura ha d'anar "més enllà de la simplificació" de les exigències al sector per rebre ajudes. Tot i així, les mateixes fonts subratllen que ara no és el moment de "reobrir carpetes", coincidint amb el final de la legislatura. De fet, fonts diplomàtiques apunten que els terminis són complexos, amb les eleccions europees a principis de juny, i donen per fet que algunes mesures ja s'hauran de reprendre en la pròxima legislatura.

Així, fonts comunitàries apunten que la prioritat és impulsar mesures amb efectes immediats. Ara bé, en la discussió també s'espera "identificar altres mesures" que es puguin introduir la pròxima legislatura. "És una reflexió que obre una perspectiva molt més àmplia que la crisi que estem vivint ara", indiquen.

Mesures a curt termini

En un avançament del que plantejarà als ministres en la reunió, la Comissió Europea ha presentat aquesta setmana el seu pla de mesures a curt termini per "simplificar" les exigències als pagesos. Entre d'altres, el pla inclou modificar les normes de càlcul de pastures permanents perquè els agricultors no es vegin obligats a reconvertir terres de cultiu a pastures permanents. També aposta per reduir les inspeccions i aclarir l'ús del concepte força major que permet als agricultors incomplir requisits de la PAC sense ser sancionats.

Fonts diplomàtiques espanyoles veuen amb bons ulls les propostes de la Comissió Europea i confien que el debat de dilluns sigui un "intercanvi franc" per "identificar què s'hi pot fer". "La intenció és que el dia següent la Comissió Europea es posi les piles i prengui mesures", diuen.

Les accions plantejades aquesta setmana per Brussel·les se sumen a les ja anunciades, com la suspensió durant un any de l'obligació de fer guaret i la retirada de la polèmica llei de pesticides, que buscava reduir-ne l'ús a la meitat el 2030.

Canvis a la PAC i 'clàusules mirall'

Més enllà de les mesures a curt termini, fonts comunitàries preveuen que la principal qüestió en el debat sigui la Política Agrària Comuna (PAC). En el pla presentat aquesta setmana, la Comissió Europea ja ha obert la porta a introduir modificacions a la revisió pactada el 2021, que implicava més els agricultors en la transició verda.

Una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula són les anomenades 'clàusules mirall', és a dir, com fixar els mateixos requisits que s'exigeixen als agricultors locals a les importacions de tercers països per tal d'evitar la competència deslleial que denuncien els agricultors. Fonts diplomàtiques asseguren que cap país s'oposa a l'establiment d'aquestes clàusules, però admeten que els problemes arriben quan es debat com implementar-les.

"Ningú discuteix el concepte general, però és diferent sobre com executar-les", afirmen. Segons aquestes fonts, les divisions respecte a aquesta qüestió són entre els països productors, que busquen blindar-se davant l'arribada de productes de tercers països amb exigències inferiors a les europees, i els importadors, que volen productes amb preus més baixos.

Malgrat les protestes, fonts diplomàtiques apunten que no s'espera que hi hagi un "canvi de paradigma" en la política agrícola europea. Indiquen que hi haurà revisions per respondre a les reivindicacions dels pagesos, però no preveuen grans canvis legislatius "immediats". "No hi haurà canvis d'un dia per l'altre", conclouen.