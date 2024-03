Reduir les vacances d’estiu a les escoles està sent aquests dies objecte de debat a Anglaterra. Cada cop són més els experts que recomanen repartir els dies lliures dels alumnes al llarg de l’any i algunes escoles ja estan aplicant fórmules per posar-ho en pràctica. L’objectiu és deixar enrere un model de calendari escolar que està vigent des de fa més de 100 anys retallant la durada de les vacances escolars a l’estiu de les sis setmanes actuals fins a les quatre setmanes. Aquesta reducció estival, assenyalen, aniria acompanyada d’una extensió més gran de les pauses de tardor i primavera, amb la qual cosa, argumenten, s’afavoriria un descans més gran dels professors i alumnes al llarg del curs i minimitzaria el risc de desconnexió dels estudiants durant estiu.

Les vacances escolars al Regne Unit sumen un total de 91 dies per any, encara que el repartiment varia lleugerament a cada nació del país. En el cas d’Anglaterra, els alumnes descansen sis setmanes a l’estiu, dues setmanes per Nadal i Setmana Santa, i tres setmanes més en el que es coneix com els mid-term breaks (descansos de meitat de trimestre), que solen ser a l’octubre, el febrer i el maig.

Beneficis en el rendiment

Cada cop més col·legis s’estan plantejant canviar aquest repartiment dels dies festius arran d’algunes investigacions que destaquen els beneficis que la reducció de les pauses estiuenques té en el rendiment dels alumnes. El resum preliminar d’un estudi finançat per la Fundació Nuffield, una organització educativa sense ànim de lucre, apunta que un repartiment més equitatiu de les vacances escolars «facilitaria la planificació i ajudaria a alleujar el cansament i la pressió» als quals s’enfronten els professors i els seus alumnes. El principal argument és que les pauses llargues contribueixen al fet que es produeixi una pèrdua de l’aprenentatge, especialment dels alumnes més endarrerits, a més d’empitjorar la salut mental dels estudiants d’entre 7 i 14 anys.

«Com ha demostrat la nostra anàlisi, el desenvolupament socioemocional és tan important com les capacitats cognitives a l’hora de configurar l’educació futura i les perspectives vitals dels nens», explica Lee Elliot Major, professor de mobilitat social a la Universitat d’Exeter i un dels autors d’aquest estudi. «Sovint són les preocupacions per la seguretat [dels alumnes] les que passen pel cap dels professors, que són plenament conscients que els maltractaments, l’abandó i la salut mental no descansen durant les vacances», afegeix.

Una de les propostes sobre la taula és ampliar les vacances d’octubre d’una a dues setmanes. Això contribuiria a alleujar la càrrega del primer trimestre -que acostuma a ser el més pesat per als alumnes- i que ja estan posant en pràctica alguns centres educatius amb resultats satisfactoris. L’Associació d’Escoles per la Unitat (Unity Schools Partnership) que aglutina prop d’una trentena de col·legis de primària i secundària a Anglaterra- assegura que al primer trimestre d’aquest curs les absències dels alumnes es van reduir un 25% respecte l’any anterior, mentre que en el cas dels professors aquesta reducció va ser del 50%.

«Ens vam adonar que a finals de novembre i principis de desembre era el pitjor moment en termes d’absentisme, tant en el cas dels nens com del personal, a causa de la proliferació de gèrmens i malalties», explica el director de l’associació, Tim Coulson. «Vam pensar que allargar les vacances a mitjan trimestre faria que la gent estigués menys cansada i menys propensa a emmalaltir». L’èxit de la mesura ha portat a repetir aquest mètode el curs que ve, després de sotmetre la proposta a votació i rebre l’aprovació majoritària dels pares i dels professors. Alguns pares, però, han mostrat la seva preocupació per les dificultats de compaginar la feina amb les vacances dels seus fills, cosa a la qual les escoles ja estan donant resposta. «Hem organitzat activitats en els centres educatius durant aquesta setmana extra. Així, els pares poden portar els seus fills durant el dia mentre ells estan a la feina», explica Coulson. Aquesta opció, assenyalen els experts, també ajuda a repartir al llarg de l’any les despeses dels pares en la cura dels seus fills.

La mesura està en línia amb la treballada pel Govern de Gal·les a finals de l’any passat, que va impulsar la reforma del calendari escolar per reduir les pauses estiuenques de sis a cinc setmanes el 2026 i, eventualment, fins a les quatre setmanes en els anys següents . «Com que les vacances d’estiu són llargues, cal dedicar temps del trimestre de tardor a repassar el temari, en lloc d’avançar en l’aprenentatge.

Els professors també assenyalen més problemes de comportament i estrès després de les vacances d’estiu», ha argumentat l’Executiu en un comunicat.