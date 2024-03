El Tribunal Suprem dels Estats Units ha donat la raó a l'expresident Donald Trump i li permetrà presentar-se a les eleccions primàries de Colorado, que se celebraran aquest dimarts 5 de març coincidint amb el 'Superdimarts', la data en què 15 estats del país escullen els seus candidats a les presidencials. La decisió arriba després que el Tribunal Suprem de Colorado no permetés a Trump presentar-se a les primàries d'aquest estat, ja que el considerava un dels instigadors de l'atac al Capitoli del 6 de gener de 2021. La decisió també genera jurisprudència sobre altres estats amb litigis similars -Maine i Illinois-, els quals havien dictat que Trump no podia presentar-se a les primàries pel seu paper en l'assalt al Capitoli.

Segons els arguments del tribunal de Colorado, la vinculació de Trump en l'assalt era suficient per desautoritzar-lo com a candidat, però el Suprem dels EUA -de majoria republicana- els ha rebutjat.

En concret, els jutges de Colorado van referir-se a l'esmena 14 de la secció 3 de la Constitució, pel qual cap funcionari que hagi jurat la Carta Magna pot presentar-se a unes eleccions si ha participat en una rebel·lió o insurrecció.

Segons l'argumentari de l'equip legal de Trump, l'esmena no fa referència explícita a la figura d'un president o expresident i, per tant, no aplicaria al mandatari. Al mateix temps, els advocats del dirigent republicà continuen defensant que els fets del 6 de gener no corresponen a una insurrecció.

En qualsevol cas, la sentència del Suprem no atura altres causes que té obertes el magnat, com ara els presumptes pagaments il·legals a l'actriu porno Stormy Daniels o la retenció de documents classificats a la seva residència de Mar-a-Lago.