La Unió Europea (UE) vol aprovar una llei que permeti escanejar els missatges privats de tots els seus ciutadans a la recerca de continguts que suposin abús sexual infantil. Després de mesos de polèmica i denúncies, el Parlament Europeu va decidir a finals d’octubre excloure de la proposta el rastreig de les telecomunicacions. No obstant, un document filtrat dimarts passat pel portal Netzpolitkik revela que els estats membres pretenen impulsar una mesura que, segons denuncien els crítics, podria suposar el final de la privacitat al continent.

Sense fer gaire soroll, la presidència belga del Consell de la UE ha presentat als seus socis una proposta perquè les ordres de detecció de contingut pederasta siguin "més específiques i proporcionals". Tot i així, el text modificat continua posant sota possible vigilància serveis de missatgeria que, com WhatsApp, Signal o Telegram, utilitzen el xifratge d’extrem a extrem per protegir el que circula per les seves plataformes. La diferència és que ara suggereix que s’avaluïn les tecnologies de rastreig utilitzades per determinar-ne l’efectivitat, la incidència en els drets fonamentals i els riscos per a la ciberseguretat.

"Comet errors"

"S’acabaria amb la privacitat i, a més, no tenim cap prova que la tecnologia de detecció proposada serveixi per salvar els nens, és molt fràgil i comet molts errors", explica Carmela Troncoso, professora a l’Escola Politècnica Federal de Lausana. Aquesta prestigiosa experta en privacitat adverteix que el sistemes de detecció podrien donar falsos positius, és a dir, marcar continguts inofensius (com imatges dels teus fills a la platja) com a abús sexual infantil, donant lloc a "conseqüències horribles". "No t’estaran acusant d’evadir impostos o de no pagar una factura, sinó d’abusar de nens".

Ahir, els 27 ministres d’Interior es van reunir a Brussel·les per debatre la modificació del reglament. Segons Netzpolitkik, les delegacions de diversos països europeus han sol·licitat incloure els serveis xifrats, ja que consideren que no fer-ho debilitarà la lluita contra la mal anomenada pornografia infantil. És el cas d’Irlanda o Dinamarca. Altres, com Alemanya, Àustria, els Països Baixos o Polònia, han expressat la seva preocupació per l’impacte que aquesta proposta pugui tenir en la privacitat.