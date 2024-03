Les importacions d'armes a Europa entre els períodes 2014-2018 i 2019-2023 gairebé es van duplicar (+94%). Així ho indiquen les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Internacional d'Investigació per a la Pau d'Estocolm (SIPRI, per les seves sigles en anglès), un increment que l'entitat justifica en bona part per l'enviament d'armes a Ucraïna davant la invasió russa. Més de la meitat de les compres d'armament europeu (un 55%) provenien dels Estats Units, que al mateix temps es va consolidar com el major proveïdor armes en l'àmbit global, amb una quota del 42%. Espanya, per la seva banda, va ser el vuitè exportador d'armes a nivell mundial, amb un pes del 2,7%.

Malgrat l'increment de les importacions al Vell Continent, Europa també va ser responsable d'un 30% de les exportacions mundials d'armes. Aquí destaca el paper de França, que per primera vegada passa a ser el segon país que més artefactes militars ven a escala global. Entre els anys 2019 i 2023, França va protagonitzar un 11% de les exportacions al sector, una xifra lleugerament superior a Rússia, que ocupa la tercera posició. A diferència de França, que en comparació amb el període 2014-2018 va experimentar un augment de les exportacions del 47%, Rússia va veure com les seves vendes d'armament es reduïen a la meitat. Tot i que França i Europa en general continuen sent uns dels principals venedors d'armes, el continent manté un volum elevat de compres als Estats Units. Pel director del SIPRI, Dan Smith, "molts factors condicionen les decisions dels països europeus de l'OTAN per realitzar importacions procedents dels Estats Units, entre ells l'objectiu de mantenir les relacions transatlàntiques al costat de les qüestions tècniques, militar i de costos". El paper d'Espanya Durant el període 2019-2023, Espanya va ser el vuitè exportador mundial d'armes, amb una quota total del 2,7%. A banda dels tres països que figuren el capdavant de la llista -Estats Units, França i Rússia-, per sobre apareixen la Xina (5,8%), Alemanya (5,6%), Itàlia (4,3%) i el Regne Unit (3,7%). Segons les dades del SIPRI, les vendes d'armament procedent d'Espanya van reduir-se un 3,3% en comparació amb el període 2014-2018. Pel que fa als principals clients de l'Estat, aquests van ser l'Aràbia Saudita, Austràlia i Turquia. Resta del món No només la guerra d'Ucraïna van impulsar les exportacions d'armament. A nivell global, l'Índia es va consolidar com el major importador d'armes, amb una quota del 9,8%. De fet, un 37% de les transferències d'armes entre 2019 i 2023 van ser a estats de l'Àsia i Oceania, una proporció que cap regió va arribar a i superar. Després de l'Índia apareixen l'Aràbia Saudita (8,4%), Qatar (7,6%), Ucraïna (4,9%) i el Pakistan (4,3%). Austràlia, per la seva banda, sobresurt com el vuitè importador més gran, mentre que les compres d'armes per part de països de l'Àfrica subsahariana van disminuir un 9%.