Brussel·les investiga Alphabet, Apple i Meta per "sospites" d'incompliment de la llei antimonopoli de la UE

La Comissió Europea ha obert una investigació a Alphabet, Apple i Meta per "sospites" d'incompliment de la llei de mercats digitals, la norma amb què Brussel·les vol controlar el poder al mercat de les grans plataformes. Concretament, l'executiu comunitari ha obert els procediments a Alphabet i Apple per no haver pres mesures suficients per garantir que els consumidors puguin ser dirigits de manera gratuïta a ofertes fora de les seves aplicacions de venda (App Store i Google Play). En el cas d'Alphabet, Brussel·les també considera que prioritza els seus propis serveis al cercador de Google, per exemple a Google Flights o Google Hotels davant serveis similars dels competidors.

Sobre Alphabet i Apple, Brussel·les mostra "preocupació" perquè les seves normes "imposen diverses restriccions i limitacions" i "restringeixen", entre d'altres, la capacitat dels desenvolupadors de "comunicar lliurement" i "promoure" les seves ofertes i concloure directament les operacions. Per exemple, a través de la imposició de "diverses taxes".

En el cas d'Alphabet, la Comissió Europea també sospita que incompleix la norma comunitària en donar-se preferència als seus serveis a les cerques a Google. Això, apunta Brussel·les, implica que els competidors no siguin "tractats d'una forma igualitària i sense discriminació" per part d'Alphabet.

Pel que fa a Apple, l'executiu comunitari també ha detectat que imposa dificultats als usuaris per desinstal·lar les aplicacions, per canviar la configuració del seu sistema i perquè els usuaris puguin accedir a serveis dels competidors, per exemple amb la priorització de Safari davant cercadors similars.

Finalment, Brussel·les ha obert la investigació a Meta per introduir una opció de pagament als consumidors que no vulguin que l'empresa combini les seves dades personals entre les seves plataformes. La Comissió Europea considera que no ofereix als usuaris una alternativa per garantir la seva privacitat.

L'executiu comunitari té la intenció de finalitzar la investigació en 12 mesos, segons ha apuntat en un comunicat. En cas de concloure que incompleixen la norma europea, Brussel·les pot imposar una multa a les plataformes de fins al 10% de la facturació global i es pot elevar fins al 20% en cas d'incompliment reiterat.