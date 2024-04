Angoixa a Rosario pel narcotràfic

La cançó comença amb sorolls de trets. Se sent una veu. "Otro día y otra noche con un nuevo episodio opaca y opaca cada vez más el paisaje". Soroll de sirenes. Segueix el relat. "Así está Rosario, así se vive a diario". El que recita és Óscar Bravo, conegut com a Thh Clika, un referent del hip-hop de la ciutat argentina esgarrifada pel desafiament que el narcotràfic ha fet a l’Estat. El Govern d’ultradreta ha enviat les forces federals per controlar el segon districte urbà d’aquest país. Thh Clika sap que més enllà de les campanyes publicitàries, tot sembla seguir com fa una dècada, quan es va donar a conèixer amb El barrio es peligroso juntament amb Ariel Alejandro Ávila. El seu company de duet va ser assassinat davant un búnquer de drogues.

Rosario tenia una taxa d’homicidis dolosos de 22,1 per 100.000 habitants el 2022, quan a nivell nacional era de 4,2. La sensació d’angoixa de la població de Rosario té aquests dies les seves arestes paradoxals. Durant el primer trimestre del 2023 va caure un 60% el nivell d’assassinats en comparació amb dades anteriors. No obstant, l’esgarrifança s’apodera dels habitants cada cop que es llança una nova acció dels delinqüents que dominen l’espai públic. Maten innocents a l’atzar o amenacen Ángel Di María, campió mundial a Qatar igual com Leo Messi. "Amb la màfia no t’hi fiquis o plourà plom", li van advertir al seu torn al governador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

"Són ells o nosaltres", ha dit el president Javier Milei sobre un conflicte que es projecta sobre tot el país. La ministra de Seguretat, Patricia Bullrich, i el ministre de Defensa, Luis Pietri, són proclius a una participació activa dels militars, malgrat que les lleis ho prohiben expressament. Els especialistes temen que l’Argentina repeteixi la mala experiència mexicana. De moment, "ells" exhibeixen el seu poder davant tota la societat. "Estem més enllà de tot", es va poder llegir el 24 de juny del 2023 en una bandera de 40 metres que va ser desplegada per la barra brava de Newell’s Old Boys durant un partit de Maxi Rodríguez. La llegenda anava acompanyada de la figura d’un goril·la, en inequívoca al·lusió a Los Monos, una de les principals bandes que operen a l’anomenada Chicago argentina. Aquesta creença que no tenen límits és compartida amb resignació pels de Rosario.

Un negoci de proporcions

Milei, Bullrich i Pietri van llançar el seu crit de guerra per tal de recuperar el control de la ciutat. Però el Govern no sap gaire què fer per frenar un negoci de proporcions al voltant de la droga que arriba des de Bolívia o el Brasil. Segons el diari La Nación "tan sols una cèl·lula de Los Monos, en un dissabte, va recaptar 6.000 dòlars. Tres dies després, 9.600 dòlars. I, tres dies més després, 7.900 dòlars. 23.500 dòlars en només 72 hores. De mitjana, gairebé 55.000 dòlars per setmana, al voltant de 235.000 dòlars per mes, més de 2,8 milions a l’any". L’exercici comptable havia sigut anotat en un quadern per un policia retirat que treballava per al grup delictiu. Tot just una baula d’una xarxa mésgran que mou uns "100 milions de dòlars anuals i de la qual es beneficia una llarga llista de polítics, policies, fiscals, jutges i empresaris". Aquestes xifres, afegeix La Nación no inclouen altres negocis com "el creixent mercat de les drogues sintètiques" i altres variants que generen "entre 10 i 20 milions de dòlars mensuals".

La droga habita a Rosario en dues realitats: els barris obrers, arrasats per l’atur i la pobresa, on s’aixequen els búnquers i, la que es desplega els caps de setmana als luxosos bulevards, les discos i les zones pròsperes. Los Monos i el clan Alvarado, les dues bandes històricament rivals i unides ara per enfrontar-se a les autoritats, han adquirit una capacitat de penetració en les institucions a la ciutat que té un dels ports més grans i actius del món, amb desembocadura a l’Atlàntic.