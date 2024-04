Open Arms acaba la missió a Gaza després de l'atac "devastador" contra World Central Kitchen

Open Arms ha anunciat que suspèn la missió a Gaza després de l'atac "devastador" sofert pel comboi humanitari de World Central Kitchen, l'entitat fundada pel xef José Andrés, que va comportar la mort de set cooperants. Open Arms i World Central Kitchen col·laboraven en l'operació de dur menjar a la població palestina a través del corredor humanitari creat entre Xipre i la franja. L'atac, afirma Open Arms en un comunicat, "marca un punt d'inflexió dolorós" en els esforços de l'entitat per "alleugerir la crisi humanitària a Gaza". Alhora, l'oenagé recorda els set cooperants "assassinats en un acte de violència incomprensible".

Al comunicat Open Arms subratlla que la col·laboració amb World Central Kitchen ha aconseguit "una fita sense precedents", com és obrir el primer corredor humanitari marítim cap a Gaza des de Xipre, "superant dues dècades de bloqueig naval imposat per Israel".

El 15 de març les dues organitzacions van entregar "amb èxit" les primeres 200 tones d'aliments com a part de l'Operació Safeena. El dissabte 31 de març van salpar des de Xipre tres vaixells, entre ells el d'Open Arms, amb una plataforma flotant, en el segon enviament d'ajut marítim. Transportaven prop de 400 tones d'aliments, amb els quals es podien preparar un milió de racions de menjar.

Es van aconseguir descarregar 100 tones, que un comboi terrestre de World Central Kitchen va intentar dur a un magatzem a Deir al-Balah. Tres míssils israelians ho van impedir, i van causar la mort dels set cooperants que viatjaven als vehicles. Els vehicles anaven logotipats i l'organització havia comunicat a l'exèrcit israelià quins serien els seus moviments.

"Hem tornat de Gaza, però no els nostres companys de World Central Kitchen", ha lamentat el fundador d'Open Arms, Òscar Camps. "Ara els estats s'afanyen a estendre els seus condols als familiars, però no mostren la mateixa pressa per detenir l'enviament d'armes a aquest laboratori de destrucció", ha afegit.

En aquest sentit Camps ha recordat que a Gaza "han mort més de 35.000 persones en això que les grans potències dubten en anomenar pel seu nom: genocidi".