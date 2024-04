Un incendi arrasa l’històric edifici de la Borsa de Copenhaguen

L’històric edifici de l’antiga Borsa de Copenhaguen, a la capital de Dinamarca, va quedar devastat ahir per un incendi que en va afectar la teulada i va provocar l’ensorrament de la icònica agulla de la seva torre. Van ser necessàries més de set hores d’intensos treballs per controlar l’incendi, que es va desencadenar sobre les 7.30. Passades les 16.00, per fi, el cap de l’operació, Jakob Vedsted Andersen, va comuncar en una compareixença davant els mitjans, que el foc estava sota control i que es continuava treballant per a la completa extinció de possibles focus. Uns 135 bombers participaven en l’operació.

Es desconeix l’origen de l’incendi, que va afectar aproximadament la meitat de l’edifici, que estava envoltat per bastides per unes obres de restauració iniciades el 2022. L’edifici, que data del segle XVII, va ser la seu de la borsa fins al 1970 i actualment acollia la Cambra de Comerç. "La nostra junta directiva està determinada a reconstruir-lo", va assegurar davant la televisió danesa DR el gerent de la Cambra, Brian Mikkelsen.

Els bombers van haver de treballar durant hores fins a poder donar per controlat l’incendi. No es temia un ensorrament complet de l’edifici, però sí que hi havia dubtes sobre si s’aconseguiria salvar la façana. Part del sostre es va esfondrar.

La bona notícia enmig de la commoció nacional era que no es van produir ferits, ja que els 10 treballadors que eren a l’interior van aconseguir sortir pel seu propi peu.

L’ombra de Notre-Dame

"És el nostre Notre-Dame", va afirmar el ministre de Defensa, Troels Lund Poulsen, a través de la xarxa social X, recollint el sentiment general enmig de la desolació causada entre els seus conciutadans per una catàstrofe que es produeix gairebé exactament cinc anys després del desastre de la catedral parisenca. L’incendi va provocar també llavors, el 15 d’abril del 2019, l’ensorrament de la torre del temple, menjada per les flames.

"Som davant una imatge trista. Una part important del nostre patrimoni artístic i cultural està en flames", va apuntar el rei de Dinamarca, Frederic X, a través d’un comunicat. "Un tros de la nostra història està en flames, un edifici icònic, símbol de 400 anys d’història comercial i cultural de Dinamarca. És un patrimoni irreemplaçable", va apuntar per la seva banda la primera ministra, Mette Frederiksen.

Des de primeres hores del matí es van començar a difondre en xarxes socials vídeos que mostraven les flames, així com una gran columna de fum a l’edifici. Les autoritats van tancar tota l’àrea entorn de la Borsa. Els paral·lelismes amb el que va passar fa cinc anys al Notre-Dame parisenc eren múltiples. Com va passar a la catedral francesa, a l’antiga seu de la Borsa danesa es realitzaven treballs de restauració. Estava tancada al públic a causa d’aquestes obres, i després de sortir a l’exterior els únics 10 treballadors que eren a l’edifici, es va donar per descartat que hi hagués ferits.