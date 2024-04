Iran activa el seu sistema de defensa aèria per un possible atac d’Israel

Iran ha activat aquesta matinada el seu sistema de defensa aèria per un possible atac d’Israel i ha abatut algun “objecte sospitós”, segons informa l’agència de notícies estatal IRNA. Mitjans nord-americans com la CBS i ABC asseguren que Israel ha atacat el país en represàlia al llançament de míssils i drons del cap de setmana passat, tot i que per ara l’operació no ha estat confirmada obertament a Tel-Aviv ni als Estats Units. Segons INRA, les defenses aèries de l’Iran s’han activat “en algunes parts del país” i no hi ha constància del llançament o l’impacte de míssils. Les explosions a l’Iran s’haurien sentit a la ciutat d’Isfahan, on hi ha importants instal·lacions nuclears del país persa.

L’Agència Internacional de l’Energia Atòmica ha confirmat a X que no hi ha hagut cap dany a les instal·lacions iranianes però ha demanat que aquest tipus d’espais “no siguin un objectiu”.

Els mitjans oficials de Teheran relativitzen l’atac i parlen d’una situació de “calma”. Tot i que inicialment han informat de la suspensió de l’espai aeri, ara afirmen que l’aeroport de Teheran ja funciona amb normalitat.

De fet, en un missatge a X, el portaveu de l’Agència de l’Espai Aeri de l’Iran, Hossein Dalirian, nega un atac aeri a Isfahan i di que Israel “només ha fet un humiliant intent de fer volar drons, que han estat abatuts”.

Els líders internacionals imploraven des de la setmana passada a Israel que actués amb “contenció” després de l’atac amb míssils i drons de l’Iran, que va ser neutralitzat per les forces israelianes amb ajuda dels Estats Units, el Regne Unit i França. Aquell atac era una represàlia dels iranians pel bombardeig contra el consolat del país a Damasc de l’1 d’abril, on van morir 13 persones.

El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, va dir dijous que el Pròxim Orient és “al límit d’una guerra regional” que podia tenir conseqüències per a tot el món, i va demanar a Tel-Aviv que evités una escalada.

A falta d’informació oficial sobre si les explosions neutralitzades per la defensa aèria iraniana provenien d’Israel i si l’operació s’ha acabat o no, els mitjans iranians apunten a una situació de relativa calma.

Dijous, el president de l’Iran, Ebrahim Raisi, va avisar a Israel que qualsevol tipus d’atac contra territori iranià seria respost. En concret, va dir que es penedirien de cometre “un altre error” que impliqués “el mínim acte d’agressió en territori iranià”.