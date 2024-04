Brussel·les amenaça de portar Espanya als tribunals per no transposar la directiva del mercat interior de l'electricitat

La Comissió Europea ha emès un dictamen motivat contra Espanya, el pas previ per denunciar un estat membre davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Brussel·les ha dut a terme aquesta acció en considerar que l'Estat no ha transposat de forma íntegra la directiva comunitària sobre el mercat interior de l'electricitat, la llei estableix les normes generals per establir preus "justos, flexibles i transparents" pels consumidors. Segons ha detallat aquest dimecres l'executiu en un comunicat, després que Espanya -juntament amb Bèlgica i Dinamarca- rebés una carta d'avís a mitjans del 2022, Brussel·les considera que el país no incorporat "plenament" la normativa comunitària en la llei nacional.

A partir d'ara, Espanya disposa de dos mesos per prendre les mesures que considera necessàries i enviar una nova notificació a la Comissió. En cas que l'executiu no obtingui resposta o consideri que les decisions adoptades per l'Estat han estat insuficients, pot elevar el cas a la justícia europea.