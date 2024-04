Un eurodiputat treu de la butxaca un colom viu en ple hemicicle per demanar la pau a Europa

Un eurodiputat d'Eslovàquia ha tret aquest dimecres un colom blanc de la butxaca en la seva intervenció al ple del Parlament Europeu per demanar la pau a Europa. En el seu comiat de la cambra, ha dit, Miroslav Radacovský, eurodiputat no adscrit a cap grup que pertany a la formació d'extrema dreta Patriot, ha tret de la butxaca l'animal i l'ha deixat volar a l'hemicicle. "És la meva última intervenció en aquest Parlament i m'agradaria desitjar la pau a tot Europa, a tot el món, a russos i ucraïnesos. M'agradaria alliberar aquest ocell com a símbol de la pau. Que aquest colom ens uneixi a tots i ens faci veure que necessitem la pau", ha dit davant la resta d'eurodiputats.

Posteriorment, el vicepresident del Parlament Europeu Jan-Christoph Oetjen, que presidia en aquell moment la sessió, ha demanat a Radačovský si podia agafar el colom i l'eurodiputada dels Verds Caroline Roose ha lamentat l'acció en considerar-la contrària al benestar animal. Finalmente, Oetjen ha dit que traslladarien l'incident a la presidenta de la cambra, Roberta Metsola. "Confiem que l'animal estigui bé", ha afegit.