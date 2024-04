L'Eurocambra aprova un reglament que permetrà als clients portar els seus propis envasos a restaurants o bars

El Parlament Europeu ha aprovat un reglament que permetrà als clients portar els seus propis envasos a establiments com bars, restaurants o hotels per reduir l'ús de plàstics a la Unió Europea. En una votació celebrada aquest dimecres, el ple d'Estrasburg -amb 476 vots a favor, 129 en contra i 24 abstencions- ha aprovat la nova normativa que prohibeix alguns envasos de plàstic d'un sol ús a partir del 2030 com els envasos de fruites i verdures fresques sense processar, els d'aliments i begudes que se serveixen i consumeixen en cafeteries i restaurants, els de porcions individuals (per exemple, condiments, salses, crema, sucre), els envasos petits de productes d'higiene personal i les bosses de plàstic molt lleugeres.

La normativa estableix objectius específics de reducció dels envasos de plàstic a la Unió Europea: 5% pel 2030, un 10% pel 2035 i un 15% pel 2040.

Els distribuïdors finals de begudes i menjar per emportar també hauran d'oferir als consumidors l'opció d'aportar el seu propi recipient. I se'ls exigirà que ofereixin el 10% dels productes en un format d'envàs reutilitzable d'aquí al 2030.