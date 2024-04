Desenes de balenes es queden encallades en una platja del sud-oest d'Austràlia

Unes 160 balenes pilot ("Globicephala melas") s'han quedat encallades en una remota platja de la localitat de Dunsborough, en el sud-oest d'Austràlia, de les quals almenys 26 han mort, segons van informar aquest dijous fonts oficials.

"Tenim entès que hi ha quatre grups de fins a 160 balenes pilots en total repartits al llarg d'uns 500 metres" de la costa, ha indicat aquest dijous el Servei de Parcs i Vida Salvatge de l'estat d'Austràlia Occidental en Facebook. "Per desgràcia, 26 balenes que es van quedar encallades a la platja han mort", ha agregat aquest organisme estatal.

El Servei de Parcs ha desplegat aquest matí equips d'experts a una àrea coneguda com l'entrada de Toby, a més de 250 quilòmetres al sud de la ciutat de Perth, per tal d'avaluar la situació d'aquests mamífers marins, intentar portar-los a alta mar o bé sacrificar-les si no hi ha una altra alternativa. Basant-se en incidents previs similars ocorreguts en el sud-oest australià, els experts consideren que generalment l'opció més humanitària és l'eutanàsia.

Malgrat diverses recerques, fins a la data els científics encara no han pogut explicar per què a vegades les balenes es desvien de les seves rutes i es queden encallades en aigües de poca profunditat, encara que es considera la possibilitat que s'extraviïn atretes per contaminació de soroll o guiades per un cap de grup desorientat.