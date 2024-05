Resolt el gran misteri sobre la ubicació de les piràmides d'Egipte: es van construir a la vora d'un riu ja desaparegut

Després de milers i milers d'anys des de la construcció, les majestuoses piràmides d'Egipte continuen allotjant una munió de misteris. Un dels més sonats té a veure amb la seva ubicació. Per què es van construir justament allà, al cor de l'inhòspit desert del Sàhara? I a què respon exactament la peculiar alineació d'aquestes espectaculars estructures de pedra on s'enterraven els faraons? Segons revela un estudi publicat aquest mateix dijous a la revista científica 'Communications Earth', tot apunta que les grans piràmides d'Egipte, incloses les del complex de Guiza, es van construir a la vora d'un antic braç del riu Nil que ara estaria sepultat sota la sorra del desert.

La història que revela aquesta troballa resulta apassionant. Feia molt de temps que la comunitat científica especulava amb la possible existència d'un riu que travessés la zona on ara hi ha les piràmides, però ara, per primera vegada, un equip d'arqueòlegs ha aconseguit trobar proves sòlides sobre l'existència d'aquest antic riu. Segons explica la investigadora egípcia Eman Ghoneim, per aconseguir-ho, es va realitzar un estudi d'imatges satel·litàries de les zones del desert on hi ha les 31 piràmides més importants d'Egipte i, també, una anàlisi geofísica de diversos punts del terreny per buscar els possibles sediments d'aquest curs fluvial que va existir fa milers d'anys.

L'estudi revela que moltes piràmides estaven directament connectades amb el riu, probablement per facilitar el transport de materials

Les investigacions fetes confirmen d'una vegada per totes l'existència d'un antic braç del riu Nil que passava molt a prop de les piràmides d'Egipte i que, en molts casos, connectava directament aquestes estructures gegantines per facilitar el transport dels materials. Els investigadors proposen batejar-lo amb el nom d''Ahramat', sent aquesta la mateixa paraula que s'utilitza per anomenar les piràmides en àrab. "El descobriment pot explicar per què aquests camps piramidals es van concentrar al llarg d'aquesta franja particular de desert a prop de l'antiga capital egípcia de Memphis, ja que haurien estat fàcilment accessibles a través del braç del riu en el moment en què van ser construïts", afirmen els autors d'aquest treball.

Impacte d'una sequera

Però, què va passar amb aquest antic riu perquè, amb el pas del temps, acabés desapareixent completament del mapa i la seva existència hagi estat un misteri durant milers d'anys? Els experts plantegen que, probablement, aquest braç del Nil va ser sepultat progressivament per l'acumulació de sorra arrossegada pel vent. També s'especula que l'arribada d'una gran sequera fa uns 4.200 anys podria haver accelerat el procés. Aquest succés, molt documentat, també va tenir efectes devastadors per al conjunt de la societat egípcia perquè va delmar les collites i va provocar fam entre la població. De fet, hi ha fins i tot qui argumenta que aquest esdeveniment climàtic podria haver estat un dels causants del declivi del regnat dels faraons.

Ara que finalment s'ha aconseguit desenterrar la història d'aquest antic curs fluvial que unia les grans piràmides d'Egipte els experts suggereixen continuar investigant sobre com els canvis ambientals, així com els vaivens del riu Nil i dels seus afluents, podrien haver influït en les societats de l'antic Egipte. En aquest sentit, els arqueòlegs esperen aprofundir en la recerca de ramals extints dels rius que van córrer per on ara hi ha desert per veure si així, malgrat el pas del temps, s'aconsegueixen descobrir més històries inèdites soterrades sota la sorra.

