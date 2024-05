Per aquest motiu es produeixen les turbulències: l'Aemet ho explica després del desastre de l'avió de Singapore Airlines

Els passatgers del vol SQ321 de Singapore Airlines entre Londres i Singapur difícilment podran oblidar el viatge que van viure aquest dimarts: un home va morir i una trentena de persones van resultar ferides per les fortes turbulències que va sofrir l'avió. A més, set d'elles es troben en estat crític per les violentes sacsejades, que van obligar l'aeronau a realitzar un aterratge d'emergència a Bangkok (Tailàndia). Qui més o qui menys ha experimentat alguna vegada turbulències, encara que potser no tan dramàtiques. Ara que arriba l'estiu i és possible que agafis un avió per a gaudir de les vacances, t'expliquem per què es produeix aquest fenomen, si es pot preveure i si la seva severitat es pot mesurar.

A bord del Boeing 777-300ER, viatjaven un total de 211 passatgers i 18 tripulants. A més de sofrir fortes turbulències, l'avió va caure 2.000 metres d'altitud en tot just tres minuts amb l'objectiu d'evitar-les. "Tots els que estaven asseguts i no portaven posat el cinturó de seguretat van sortir volant", va explicar Dzafran Azmir, un dels passatgers.

Moviment desordenat del vent

Les turbulències es produeixen per una pertorbació en el flux d'aire, que al seu torn s'origina, en la majoria dels casos, per fenòmens climàtics inestables. És a dir, per tempestes. I aquesta alteració en l'aire sorgeix per la modificació de la velocitat i les direccions dels corrents del vent. "La turbulència es produeix quan aquest moviment és desordenat i apareixen pertorbacions en forma de molins", explica la Societat Aeronática Espanyola (SAE) en la seva pàgina web.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), explica el fenomen de manera més plana: "Com l'atmosfera és un fluid, com l'aigua, podem imaginar-la com un gran riu de vents que presenta remolins o que s'ajusta a obstacles, formant ones i ones. Aquests moviments aleatoris que se superposen al vent, podem definir-los com a turbulència", explica el seu compte de divulgació a X (abans Twitter).

No sols per tempestes

Les situacions meteorològiques més comunes que originen sacsejades en els avions són les tempestes. Per tant, es poden predir. De fet, Airbus confirma aquest extrem: "Les pertorbacions poden ser detectades per radars meteorològics a causa de les partícules d'aigua resultants", precisa el fabricant d'aeronaus.

En canvi, hi ha un altre tipus de sacsejades més dificils de preveure i detectar: la denominada turbulència en aire clar (CAT, per les sigles en anglès de Clear Air Turbulence). Aquestes solen ser "severes" i "inesperades", avisen diferents organismes d'aviació, i poden tenir lloc sense la presència de núvols visibles.

Es poden mesurar

La intensitat de la turbulència es pot mesurar, concretament a través de la taxa de dissipació de remolins (en anglès, Eddy Dissipation Rate (EDR). "S'estima per un algorisme basat en paràmetres físics", aclareix el compte AEMET Divulga. Per tant, no té en compte les característiques de l'avió, ja que segons quines siguin poden causar més o menys efectes durant una turbulència.

Les turbulències fortes són és "les més perilloses perquè l'avió pot experimentar canvis d'altura i quedar fora de control, a més de patir danys en l'estructura. Pot haver-hi un canvi en la velocitat de fins a 46 km/h", adverteix l'AEMET, que al seu torn defensa el servei que fan en l'aeronàutica:"Fent que la gran majoria de vols siguin segurs", recorda.