Sunak avançarà les eleccions generals britàniques al 4 de juliol

El Regne Unit celebrarà eleccions anticipades el proper 4 de juliol, segons ha avançat aquest dimecres la premsa britànica. Una decisió que confirmarà previsiblement aquesta tarda mateix el primer ministre, Rishi Sunak, després de la reunió que ha mantingut a Downing Street amb els ministres del seu Govern. Amb aquest avenç electoral, Sunak intentarà aprofitar l'impuls d'una economia que mostra símptomes lleugers de recuperació i de les mesures aprovades recents en matèria migratòria, inclòs el pla de deportació de sol·licitants d'asil a Rwanda, tot i que per ara les enquestes el situen encara lluny. del Partit Laborista.

Les especulacions sobre un anunci imminent de la data de les eleccions havien anat augmentant des de primera hora del matí. De fet, el portaveu del Partit Nacional Escocès (SNP) a la Cambra dels Comuns, Stephen Flynn, les a recollit i ha llançat la pregunta directament a Sunak a la sessió de control setmanal. “S'està especulant molt i crec que el públic mereix una resposta clara a una pregunta senzilla. Té intenció de convocar eleccions a l'estiu o té por?”. El primer ministre s'ha limitat a dir que la convocatòria electoral tindria lloc a la segona meitat de l'any, evitant avançar l'anunci.

Però els canvis a les agendes d'alguns ministres per assistir a la reunió del Gabinet aquesta tarda auguraven un anunci important. El ministre d'Exteriors, David Cameron, ha hagut d'avançar el retorn a Londres després d'una visita a Albània, mentre que el ministre de Defensa, Grant Shapps, ha posposat el seu viatge a Lituània. Les indicacions eren estar presents a la trobada sota qualsevol circumstància, quelcom molt poc habitual i que dona fe de la magnitud de la situació, tot i tractar-se d'una reunió ordinària.

Impuls econòmic

Amb la confirmació de la data de les eleccions per al juliol, Sunak confiaria aprofitar l'empenta de les últimes dades d'inflació, que ha arribat al 2,3% a l'abril, i demostrar que la seva proposta econòmica funciona. Tot i que les dades de l'últim mes han estat una mica pitjors del que s'esperava, el primer ministre ha aconseguit complir amb una de les cinc grans promeses que va llançar poc després d'accedir al càrrec: reduir la inflació a la meitat i situar-la per sota el 5%. A més de les dades d'inflació, el Govern també confia a aconseguir el suport dels electors amb les baixades d'impostos recents –entre elles les contribucions a la Seguretat Social– i amb el lleuger creixement econòmic, del 0,6%, en el primer trimestre de l?any.

Una altra de les claus serà la posada en marxa de les deportacions de sol·licitants d'asil a Rwanda, prevista per a aquestes dates. La convocatòria electoral anticipada permetrà previsiblement al primer ministre demostrar que és possible dur a terme el pla i donarà poc marge per a possibles contratemps abans de la cita amb les urnes. En cas d'iniciar els primers vols abans dels comicis, la mesura es plantejarà com una important victòria, tot i que el Govern segueix lluny de complir amb la promesa de frenar la immigració irregular. El nombre d'arribades al Regne Unit a través del Canal de la Manxa ha augmentat un 36% des de començament d'any respecte al mateix període de l'any anterior.

Enquestes en contra

Les probabilitats d'una victòria dels tories a les properes eleccions continuen sent remotes. Les darreres enquestes situen el Partit Laborista com el clar guanyador amb més d'un 40% dels vots, més de 20 punts per sobre del Partit Conservador. El gir al centre del líder laborista, Keir Starmer, està convencent els conservadors moderats més descontents amb el Govern, mentre que les promeses incomplertes en matèria migratòria estan provocant una fugida de l'electorat més radical cap al partit Reform UK, al qual la majoria de les enquestes situen com a tercera força al Parlament amb prop d'un 12% dels vots, dos punts per sobre dels Liberal Demòcrates. A menys de dos mesos per a les eleccions, a Sunak li queda poc més que esperar un miracle per seguir al capdavant del Govern la legislatura vinent.