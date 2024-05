Almenys nou morts i més de 50 ferits per l'ensorrament d'un escenari durant un míting electoral a Mèxic

Almenys nou persones han mort i al voltant de 50 han resultat ferides per l'ensorrament d'un escenari durant un míting en l'acte de tancament de campanya electoral del partit Movimiento Ciudadano al municipi de San Pedro Garza García, a l'estat de Nuevo León, al nord de Mèxic.

El governador de Nuevo León, Samuel García, ha informat des del lloc de "la tragèdia" del balanç de víctimes, que és preliminar, i ha indicat que els ferits presenten diferents tipus de lesions, alguns en estat greu i uns altres lleu.

"Lamento l'accident a San Pedro Garza García, causat per un fort vent durant l'acte al que van assistir Jorge Álvarez Máynez, candidat a la Presidència per Movimiento Ciudadano i altres militants, dirigents i candidats d'aquest partit", ha expressat el president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, a través del seu perfil a la xarxa social X.

El mandatari, que ha indicat que està en contacte amb el governador, ha afirmat que "està atent" a les informacions que arriben des del lloc dels fets i ha enviat una "abraçada a familiars, amics de les víctimes i simpatitzants d'aquesta organització".

Per la seva banda, el candidat presidencial ha assenyalat que ha estat traslladat a l'hospital, tot i que està "bé i en comunicació amb autoritats estatals per fer seguiment de l'esdeveniment". "L'únic important en aquests moments és atendre a les víctimes de l'accident", ha indicat.

Poc després, Álvarez Máynez ha indicat que els integrants del seu equip que van resultar ferits estan sent atesos a l'hospital, mentre que ell es dirigia de nou al lloc dels fets per acompanyar a les víctimes. "Hi seré fins que l'última persona lesionada sigui traslladada a un hospital", ha agregat.

"He informat al meu equip que la meva vista a Tlaxcala i Hidalgo (estats del centre del país) de demà queda suspesa, així com totes les activitats de campanya. També he suspès el meu vol de tornada. Seré a Nuevo León pendent de la situació i de les víctimes", ha anunciat.