Almenys 50 morts i 60 ferits en enfrontaments intercomunitaris al centre de Somàlia

Almenys 50 persones han mort i altres 60 han resultat ferides en uns enfrontaments entre dues comunitats per una disputa territorial a la regió de Landhere, situada a la província Galguduud, al centre de Somàlia, xifres que converteixen aquest conflicte en el més cruent dels darrers anys en aquesta zona de l'Àfrica.

Les milícies dels clans de Marehan i Dir han començat a combatre fent servir fusells d'assalt AK-47 i altres tipus d'armes de foc automàtiques, un xoc violent que han provocat grans danys en les infraestructures locals, en habitatges i dipòsits d'aigua, segons el portal somali de notícies Garowe Online.

Les autoritats del país han fet una crida als dos grups perquè dialoguin i cooperin en un ambient de gran inestabilitat marcat tant per la presència de grups terroristes, principalment Al Shabaab, la branca d'Al-Qaeda a Somàlia, com per una població empobrida que ha de sobreviure entre temporades de sequera i inundacions.