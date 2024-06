Així va ser el rescat dels quatre ostatges israelians segrestats per Hamàs

Aquest dilluns, Israel va publicar un vídeo que documenta l'operació de rescat de quatre ostatges capturats per Hamàs a la Franja de Gaza. La complexa missió, anomenada "Llavors d'Estiu", va tenir lloc dissabte amb efectius de l'Exèrcit de Defensa d'Israel (FDI), el Shin Bet i la unitat d'elit Yamam.

El vídeo mostra el moment en què les forces israelianes assalten dos edificis al centre de Gaza on hi havia els ostatges. L'operació, qualificada com a "d'alt risc" pel portaveu de l'FDI, Daniel Hagari, es va basar en informació precisa d'intel·ligència. Les forces van entrar simultàniament als dos edificis per evitar que Hamàs assassinés els ostatges.

Les imatges difoses per Israel mostren els soldats identificant-se davant dels ostatges i assegurant-los que eren allà per salvar-los. En altres talls també s'hi veu que, després del rescat, els civils van ser traslladats en un helicòpter a un lloc segur ja en territori israelià. I, també, com un soldat de la Força Aèria d'Israel (IAF) els dóna la benvinguda i els informa que seran traslladats al Centre Mèdic Sheba per rebre atenció mèdica.

L'operatiu, que va involucrar un tiroteig intens en un dels edificis, va deixar un oficial de Yamam, Arnon Zamora, greument ferit per trets de Hamàs. Tot i la dificultat, les forces israelianes van aconseguir rescatar els tres ostatges retinguts en aquell immoble i l'oficial ferit, que van ser traslladats immediatament a un hospital.

Segons un funcionari de Gaza, almenys 50 terroristes de Hamàs van ser abatuts durant l'operació a Nuseirat i altres zones del centre de Gaza. El Ministeri de Salut de la Franja de Gaza, controlat per Hamàs, va informar d'almenys 80 morts i desenes de ferits com a conseqüència dels atacs israelians llançats dissabte.