Cardona ha registrat en els darrers 14 dies 31 casos positius per coronavirus, la meitat dels quals són detectats en menors de 10 anys. Vuit dels casos positius són asimptomàtics, fet que ha permès actuar a temps i tallar les possibles cadenes de transmissió. En total, s’han comptabilitzat tres brots declarats en els darrers dies: un correspon a l’àmbit educatiu i dos en l’àmbit familiar-domicili. La situació ha posat en alerta el municipi, i aquest dijous al matí, els agents del món local del consistori, les àrees d’Educació, Salut i Emergències, s’han reunit amb el Servei de Vigilància de Salut Pública de la Catalunya Central per valorar la situació epidemiològica del municipi.

Actualment, hi ha quatre grups confinats a l’Escola Patrocini i una classe aïllada, també, a l’Escola Vedruna Cardona, sense cap complicació greu detectada. Seguint el treball de camp del servei de vigilància de salut pública, avui mateix s’ha fet un cribratge massiu a tot l’alumnat i personal de l’Escola Patrocini per tal d’identificar i aïllar tots aquells casos asimptomàtics que puguin existir a la resta de grups.

Des de Salut Pública, en conversa amb la regidora de Salut, Lluïsa Aliste, asseguren que "la situació epidemiològica al municipi està sota control” i cal “extremar al màxim les precaucions”.

Mesures per assegurar que es facin bé les quarantenes i aïllaments

Des de l’Ajuntament de Cardona es demana a la població el bon compliment de les quarantenes i aïllaments de les persones que han d’estar confinades al seu domicili. En aquest sentit, Lluïsa Aliste, regidora de Salut, ha anunciat que s’intensificarà la presència de Policia Local en aquells punts més freqüents de trobades socials.

Es demana, també, que les unitats familiars respectin les mesures de seguretat en les seves trobades familiars o socials, tant en el nombre de persones (avui, limitat a 10) i sobretot respectant els grups de convivència.

Donat que la majoria de casos de Covid-19 actuals són de menors de 10 anys, l’Ajuntament anuncia el tancament de parcs infantils municipals fins que les dades epidemiològiques millorin i activa, de nou, Protecció civil per vetllar el compliment de mesures en les entrades i sortides de les escoles.

Per totes aquelles famílies que estan en confinament i vegin necessari un suport vital, es poden posar en contacte amb Serveis Socials al telèfon 93 869 21 47. Per altra banda, des del CAP de Cardona es fa una crida a què “totes aquelles persones que puguin tenir o notar algun símptoma relacionat amb la Covid-19, no dubti a trucar al telèfon 93 869 24 50” per informar dels símptomes i es valorarà fer proves TAR (Test d’Antígens Ràpid).

Radiografia de la vacunació a Cardona

Les dades de la vacunació de Cardona deixen un 77,13% de població majors de 50 anys vacunada amb la primera dosi i un 32,76% amb la dosi complerta. Malgrat aquest bon ritme i bones xifres, cal no abaixar la guàrdia i seguir complint les mesures sanitàries vigents (https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/)

Des de la regidoria de Salut, es demana la col·laboració ciutadana pel correcte compliment de les mesures pel control dels brots existents.