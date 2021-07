L’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages i responsable comarcal de l’àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat, la republicana Àdria Mazcuñán, afronta «amb ganes» i amb voluntat de «sumar forces» la presidència del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Bages. El nomenament, en substitució d’Eloi Hernàndez, que ha deixat el càrrec després d’haver assumit, fa uns dies, la presidència del Consell Comarcal del Bages, es va formalitzar en la darrera reunió d’alcaldes a Sant Fruitós, i és pels dos anys que queden de mandat, fins a la nova composició que sorgeixi de les eleccions municipals previstes per al 2023.

Mazcuñán assegura que en aquest temps que queda hi ha molta feina per fer, començant per la recuperació econòmica i social després de la pandèmia, «però no partim de zero» perquè el càrrec «és només un relleu» de la feina feta per Eloi Hernàndez, de qui mantindrà una línia de continuïtat «i sense estripar res del que s’ha fet». Tanmateix, diu que això no treu que hi hagi nous reptes per encarar a banda de desenvolupar els que ja hi ha en marxa, i en aquest sentit destaca la importància «d’anar tots a l’hora i fer força» de cara a afrontar les necessitats que s’esdevinguin «des d’una visió unitària i fent-nos nostres els problemes de cada poble».

Més enllà de les qüestions econòmiques i socials que es puguin derivar de l’actual situació de pandèmia, Mazcuñan apunta com a principals qüestions a emprendre les vinculades a l’ocupació i la manca d’habitatge, i a la mobilitat, per mirar de desencallar el dèficit que s’arrossega a nivell de comunicacions a partir de la declaració que ja hi ha signada entre tots els alcaldes.

Mazcuñán també posa sobre la taula noves necessitats que pot tenir la comarca a nivell de transformació energètica o de digitalització, i des del mateix Consell d’Alcaldes i Alcaldesses s’ha donat llum verd a l’inici d’un estudi de viabilitat de cara a la creació d’una gossera i una gatera d’àmbit comarcal.