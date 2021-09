El Memorial Democràtic ha instal·lat una llamborda stolpersteine aquest dissabte a Sant Salvador de Guardiola, per retre homenatge a Bonifaci Servitja, veí del municipi deportat al camp de concentració de Mauthausen i alliberat l'any 1945.

L'acte ha estat organitzat per l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i el Memorial Democràtic, amb la col·laboració de l'Associació Memòria i Història de Manresa. Les llambordes stolpersteine són plaques urbanes creades per l'artista alemany Gunter Demnig, en record a totes les persones deportades pel feixisme alemany. A l'acte hi ha assistit el fill, que ha vingut des de Marsella, a part d'altres familiars.

En l'acte també hi han participat autoritats locals, membres de Memorial Democràtic i de l'Amical de Mauthausen.