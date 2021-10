L’Ajuntament d’Avinyó obre la tercera convocatòria dels pressupostos participatius, aquesta vegada amb vuit propostes sobre la taula que tots els veïns i veïnes empadronats al municipi i majors de 16 anys (o que els facin el 2021) podran votar a partir d’avui mateix.

Els projectes, dels quals no se’n detalla el cost ni els possibles diners a destinar-hi, es divideixen en dos blocs segons si són d’entitats o de particulars, i se’n podran votar com a màxim dos de cada modalitat. La primera recull les propostes de les entitats, i inclou la restauració dels gegants vells, la remodelació del pati de la llar d’infants municipal l’Estel, el condicionament d’un mirador a la riera Gavarresa, la coberta del camp de futbol, i l’habilitació de nous espais per a l’aula de música. El segon bloc, de particulars, inclou les altres tres propostes, que són la de música per a tothom, condicionar un espai Agility, i també una pista pavimentada per a la pràctica esportiva.

Els detalls dels projectes es donaran a conèixer aquest dissabte en la presentació que es farà a les 11 a l’Ajuntament. Pel que fa a les votacions seran obertes fins al 8 de novembre i es podran fer online amb l’aplicació eAgora, o presencialment, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dijous de 4 a 7 a les oficines de l’Ajuntament, i els dissabtes de 10 a 2 i de dilluns a dimecres de 6 a 9 al vestíbul.

El recompte de vots es farà en un acte públic el 9 de novembre, a la 1 a la sala de plens.