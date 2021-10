Un bon calçat, una bona companyia, un mòbil i un mapa. Amb aquests quatre ingredients i les ganes de descobrir l’entorn natural i tot allò que hi passa, neix la nova activitat familiar «Exploradors a Món Sant Benet». Es tracta d’una ruta d’orientació en família que anima als participants a descobrir 11 punts escampats per la zona de la ribera del Llobregat, a l’entorn de Sant Benet, i conèixer-ne algunes de les seves singularitats.

L’activitat proposa una ruta circular de 5 quilòmetres que, partint del monestir de Sant Benet, recorrerà espais tan emblemàtics com les balmes, les edificacions de pedra seca i la font dels Burjons. La proposta, molt pensada per a fer en família, també contempla el públic adult que trobarà en la ruta proposada curiositats i petites descobertes enmig d’un entorn natural únic, vorejant el riu.

Els visitants que facin l’activitat hauran de recollir el mapa amb les indicacions al mateix monestir i orientar-se amb la seva ajuda per anar descobrint els diferents punts del recorregut. En cada un dels punts hi descobriran alguna particularitat o informació inèdita de la zona on es troben, que escoltaran escanejant un codi QR. Allà hi trobaran unes fites que els permetran marcar damunt el mapa els punts del recorregut per on ja han passat per, així, poder seguir la ruta amb èxit.

«Exploradors a Món Sant Benet» té com a fil conductor la història del petit Roc a qui els visitants hauran d’ajudar a convertir-se en un explorador expert, descobrint personatges i històries amagades en un mapa. L’activitat permet al visitant viure una matinal lúdica i divertida a l’aire lliure i en família.

Les entrades, a un preu de 15 euros per grup (com a màxim 5 persones), poden adquirir-se ja a la pàgina web de l’equipament i a les taquilles del monestir. Les sortides, es faran cada 15 minuts per evitar aglomeracions. Tota la informació de l’activitat, dates i horaris pot trobar-se a la pàgina web de l’equipament: www.monstbenet.cat. L’activitat està programada per aquest cap de setmana i també pels dies 4, 5 i 6 de desembre.