Les incineracions ja representen la majoria dels serveis de Mémora a Manresa. Aquest any s’ha arribat al 52%, segons dades facilitades per la funerària. A Catalunya, la xifra s’acosta al 60%, seguint la tendència a l’alça dels darrers anys.

La incineració és una tendència que continua creixent i que ho ha fet especialment durant la pandèmia. Així ho constata Àltima, ja que el 57,6% dels serveis funeraris que ha dut a terme des de principis d’any són d’aquest tipus. La xifra supera lleugerament la del mateix període del 2020 (56%). Aquesta funerària gestiona 35 tanatoris, 11 crematoris i 17 cementiris a Barcelona, Girona i Tarragona. La incineració va començar a créixer fa més d’una dècada però el pic més important es va registrar el 2020, arran de la covid. El director general de Serveis Funeraris d’Àltima, Josep Ventura, augura que la tendència s’estabilitzarà quan s’assoleixi el 70%.

El darrer adeu per Internet

El sector funerari s’ha caracteritzat històricament per ser molt tradicional. En els darrers anys, però, s’ha observat una forta demanda dels consumidors cap a una digitalització més gran de les funeràries. La pandèmia no ha fet més que accelerar el procés. De fet, segons una enquesta de Funos, una startup del sector, el 54% dels catalans contractaria serveis funeraris per internet si estiguessin disponibles, comparat amb el 33% que ho haurien fet abans de la pandèmia.

Avui són molt poques les empreses que ofereixen aquest servei en línia. En aquest sentit, una altra de les demandes clares dels usuaris és poder tenir un comparador de preus. Una tendència global, i que també està tenint un fort impacte a Espanya, és l’aparició de startups innovadores death tech que donen resposta a aquesta necessitat de digitalització i impulsen la transformació digital del sector.

Vídeos commemoratius

La realització de vídeos commemoratius als difunts ha crescut notablement en els darrers anys. Les memòries multimèdia utilitzen tot el contingut que una persona genera avui dia amb el mòbil per convertir-lo en audiovisuals per al record.

Aquests records es projecten cada dia més a les vetllades i a les cerimònies de comiat. Al nostre país, més de la meitat dels catalanes (56%) compartiria aquestes memòries multimèdia del traspassat en una vetlla o una cerimònia de comiat, en línia amb el 54% de mitjana de l’Estat espanyol. Els Millennials, i encara més la Generació Z, per la seva banda, veuen aquesta pràctica encara amb més naturalitat i el 77% no dubtaria a projectar aquest tipus de material.

Gestió del llegat digital

És tan gran la quantitat d’informació que es deixa a internet i les xarxes socials que, per a molts, és preocupant saber què és el que passarà amb tot aquest material que circula per la xarxa després de la seva mort.

Així, ja hi ha que empreses que ofereixen la possibilitat de gestionar l’empremta digital: des de tancar perfils a xarxes socials o convertir els comptes en commemoratius, programar posts o enviar missatges a familiars i amics després de la partida. A això també s’hi afegeix l’opció de redacció de testaments digitals, entre altres documents per a l’administració del llegat.

La sostenibilitat és una demanda cada dia més gran a la societat, i el sector funerari no hi és aliè. El 81% dels ciutadans de Catalunya demana serveis ecològics i el 35% estaria disposat a pagar més per aquests serveis, segons el resultat de l’enquesta.