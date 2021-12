Un centenar de persones han participat aquest dijous en una nova edició del cicle de caminades per a la gent gran "A cent cap als 100". Ha sigut primera sortida de marxa nòrdica de la temporada i s'han fet set quilòmetres a peu pels voltants del municipi bagenc.

La iniciativa, impulsada per la Diputació de Barcelona i que pretén apropar el patrimoni cultural i natural del municipi, forma grups de quatre pobles que comparteixen caminades als municipis en qüestió. En aquest cas, hi participen Gironella, Sabadell, Sant Pere de Riudebitlles i Santpedor. També es preveu una caminada final de cloenda del cicle amb lloc encara per determinar.

En el cas de Santpedor, l'Ajuntament finança les despeses que no subvenciona la Diputació perquè no tingui cap cost per les persones inscrites.

L'objectiu del cicle 'A cent cap als 100' és fomentar l'activitat física i les excursions entre la gent gran, donar a conèixer diferents entorns i oferir una manera de viure la natura adaptada a les seves possibilitats.