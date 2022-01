La seu del Consell Comarcal del Bages, situada a la Muralla de Sant Domènec de Manresa, ha iniciat un procés de transformació que ha de culminar amb una reforma integral de l’equipament. La rehabilitació de l’edifici ja ha començat amb una primera fase d’obres que permetrà fer realitat una nova Oficina d’Atenció Ciutadana. Els treballs continuaran fins a l’any 2024 amb una reforma de tot l’equipament que comportarà una redefinició de tots els espais i la instal·lació d’energies renovables per aconseguir un model d’edifici sostenible i eficient.

Les reformes a l’edifici del Consell Comarcal han arrencat amb la millora de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), que és ubicada a l’entrada de la planta principal. L’objectiu és, segons el president de l’ens, Eloi Hernàndez, «oferir un millor servei, de qualitat, eficient i òptim de cara a la ciutadania», amb un accés més còmode i reforçant l’assessorament en els tràmits presencials i digitals. La nova oficina tindrà un espai de 150 metres quadrats, que ampliarà els punts d’atenció, serà més polivalent i s’adaptarà als requisits de l’administració digital.

Aquesta primera fase d’obres tindrà una durada de quatre mesos i es preveu que finalitzi el pròxim mes de març, de manera que la nova oficina serà una realitat la propera primavera. Durant aquests mesos, l’accés principal estarà tancat i s’ha habilitat l’entrada pel carrer del Torrent dels Predicadors.

La remodelació integral de l’edifici del Consell Comarcal del Bages continuarà amb dues fases posteriors que s’executaran fins a l’any 2024 i que transformaran completament l’equipament. Els treballs suposaran una reconfiguració de l’estructura de l’edifici, que abans havia acollit uns magatzems, per «donar confortabilitat als espais i fer-los més diàfans, dinàmics i polivalents» i adequar-los a les necessitats actuals amb una perspectiva transversal de l’acció pública, assegura Hernàndez.

Amb la reforma, l’equipament guanyarà una sala polivalent a la planta baixa que substituirà la que hi ha actualment al tercer pis, on es fan els plens. D’aquesta manera, a més, «la ciutat guanyarà una petita sala per a usos múltiples, principalment per a actes del Consell, però que també estarà a la disposició d’altres organismes i institucions», apunta Hernàndez. El nou espai tindrà un accés autònom per la part posterior de l’edifici, la que dona al carrer del Torrent dels Predicadors.

L’edifici disposarà de la instal·lació d’energies renovables, amb plaques solars a la teulada, per fer-lo «el més sostenible i eficient possible». Així, la instal·lació climàtica i la renovació de l’aire quedaran centralitzades. Els treballs, que es preveu que estiguin enllestits el 2024, tenen un pressupost total de 2,2 milions d’euros, que es finançaran amb ajuts de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat i amb recursos propis destinats a inversions.

L’edifici del Consell Comarcal del Bages, ubicat a la Muralla de Sant Domènec de Manresa, inicialment va funcionar com a antic magatzem de teixits de la ciutat. Des de fa 28 anys acull la seu de la institució, que ha mantingut la seva configuració i estructura arquitectònica fins a l’actualitat, en què s’ha iniciat el procés de rehabilitació integral. Les obres que ara han començat s’emmarquen en el procés de transformació que ha engegat el Consell «per prioritzar l’agilitat, la transparència, l’eficiència i la proximitat de la institució al servei de la ciutadania i els ajuntaments».