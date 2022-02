L’Ajuntament de Sallent implantarà el 23 de març el nou sistema de recollida de deixalles. És la data escollida i ja concretada en què es farà el canvi de contenidors, deixant enrere els convencionals per posar en el seu lloc els anomenats intel·ligents (amb control personalitzat d’accés), que ja s’ha implementat amb anterioritat en altres poblacions de la comarca, com Rajadell, Balsareny, o en urbanitzacions de Sant Fruitós. Prèviament, del 23 de febrer al 6 de març, es portarà a terme la campanya de distribució de targetes d’accés i de bosses. De fet, en els darrers dies ja s’han convocat diferents actes informatius

La proposta, però, també ha motivat la queixa d’una de les formacions de l’oposició, Fem Poble, que considera que s’ha tirat pel dret en l’elecció del sistema, sense consultar amb la ciutadania sobre altres alternatives.

L’objectiu del canvi de sistema és elevar la que és una de les xifres més baixes de reciclatge de la comarca (per sota del 40%). El nou model es basa en uns contenidors amb control d’accés i la identificació dels usuaris mitjançant una targeta personalitzada per poder-los obrir el dia que toca. A més, com que cada habitatge disposa de la seva pròpia targeta, es pot tenir un control de qui els ha obert i quan.

Segons es fa als municipis on ja funciona el servei, hi ha uns dies determinats per poder dipositar la brossa en el contenidor de resta (on es posa el rebuig que no es pot reciclar i ha d’anar a l’abocador). Per altra banda, el contenidor d’orgànica també es pot obrir cada dia, mentre que els d’envasos, vidre i paper són de lliure accés.

El camí cap a aquest nou model es fa no només pensant a fomentar el reciclatge, sinó també per complir progressivament les directrius europees i evitar haver de revertir el cost econòmic en cas d’incompliment. I és que, actualment, el percentatge de reciclatge a Sallent és del 34 %, encara lluny del 55 % a què obligarà la Unió Europea l’any 2025.

La manera com s’ha gestat aquest canvi, però, no ha agradat al grup municipal Fem Poble, que en un comunicat retreu a ERC que «s’ha instal·lat en la majoria absoluta» pel fet de «no haver portat a debat altres opcions com el porta a porta o la possibilitat de municipalitzar el servei».

Aquesta formació denuncia el que considera que ha estat una «falta de debat públic i de participació de la població en l’elecció del nou model de recollida selectiva», i considera que l’equip de govern «no ha posat sobre la taula els pros i contres d’altres models, com el porta a porta, que permet eliminar els contenidors dels carrers. Han negat així la possibilitat que s’obrís un debat públic sobre quina era la millor manera per impulsar la recollida selectiva a Sallent, i també la realització d’una consulta sobre la qüestió».

Municipalitzar el servei

La regidora de Fem Poble Clara Ferrés també recrimina que l’Ajuntament no hagi estudiat la possibilitat de municipalitzar el servei. «Gestionar la recollida directament des de l’Ajuntament permetria tenir el control sobre la situació laboral dels treballadors i garantir la defensa dels seus drets, prioritzar el criteri de servei públic deslligat dels interessos privats, facilitaria el control del servei i reduiria el cost econòmic», ha exposat Ferrés.