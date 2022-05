Balsareny rep la visita d’un col·laborador de Casaldàliga al Brasil que en lloa la figura

Una setantena de persones van assistir ahir a l’acte d’homenatge al bisbe i escriptor Pere Casaldàliga al municipi de Balsareny. La jornada va començar amb la caminada Les petjades de Pere Casaldàliga, que va recórrer indrets com la plaça Montserrat, l’aqüeducte de Santa Maria i el castell, on posteriorment es va fer una xerrada per recordar el llegat i vida de Casaldàliga i per donar a conèixer el procés de transformació política i social viscuda al Brasil durant els anys de feixisme.

La conferència va anar a càrrec de Paulo Maldos, amic i col·laborador de Pere Casaldàliga. També va ser responsable de polítiques públiques durant els governs de Lula da Silva i Dilma Rousseff i actualment treballa com a assessor en moviments socials i sindicals al Brasil. Maldos va centrar el seu discurs en dues parts. D’una banda, va fer un repàs de la història política del Brasil des dels anys 60 fins a l’actualitat, on va destacar el final de la dictadura i principi de la democràcia, la creació de la nova constitució i el període neoliberal. I, d’altra banda, va posar en relleu la figura del bisbe Pere Casaldàliga, el qual va anomenar-lo com a «profeta transformador» per la seva influència i lluita a favor de la defensa dels més febles i de les comunitats indígenes al Brasil i a països d’Amèrica Llatina, com Nicaragua, Guatemala i El Salvador. Com a nexe d’unió va explicar que Gilberto Carvalho, polític i exministre de la Secretaria General de la Presidència del Govern durant el mandat de Dilma Rousseff, tenia un retrat de Casaldàliga al seu despatx «com a símbol de respecte», va afirmar Maldos. Durant el seu discurs també va fer referència al vincle que tenia el bisbe amb el municipi de Balsareny, on va néixer, i va parlar de la Carta Circular, que contenia textos de Pere Casaldàliga escrits entre el 1994 i el 2009. Paulo Maldos i Pere Casaldàliga van mantenir una estreta amistat fins a la mort del bisbe a l’agost del 2020. Es van conèixer l’any 1972 a la Universitat Pontifícia de São Paulo quan Maldos va assistir a una conferència de Casaldàliga. Per aquest motiu, un dels fets que més el va colpir van ser els nombrosos intents d’assassinat que va patir Pere Casaldàliga al llarg de la seva vida, va comentar. Maldos va assenyalar que el llegat de Casaldàliga s’ha de mantenir sempre viu perquè «el Pere va ser un gran divulgador i va dedicar tota la seva vida a ajudar els altres». Al final de l’acte, hi va haver un torn de preguntes i posteriorment es va fer un dinar de germanor per a tots els assistents.