El grup municipal de Fem Poble Sallent i la diputada de la CUP Montserrat Vinyets han demanat responsabilitats i garanties a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per la retirada del runam salí del Cogulló, que recorden que és un espai sentenciat judicialment a desaparèixer des del 2016. Aquesta demanda l'ha fet explícita en una reunió mantinguda aquest dilluns amb i el director de l’ACA, Samuel Reyes, en un moment en que hi ha en marxa la tramitació d’una nova modificació del Pla Director Urbanístic de la Mineria que permetria la instal·lació d’un macroparc fotovoltaic a l’àrea del runam. El canvi, impulsat per la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central després que la Ponència d’Energies Renovables de la

Generalitat de Catalunya considerés no viable el projecte inicial plantejat per ICL Iberia, l'ha qualificada Fem Poble i la CUP com “una mesura ad-hoc que permet continuar privatitzant beneficis de l’empresa minera”, en paraules del regidor Guillem Cabra.

Aquestes formacions argumenten que el canvi d’usos urbanístics i la conseqüent instal·lació del parc solar "xoquen" amb la necessària retirada del residu salí. Per això els grups polítics consideren que l’ACA ha "d’avaluar els riscos per la qualitat de l’aigua que comporta que es perpetuï una agressió al medi ambient, com és l’abocament a cel obert i sense impermeabilitzar de la sal a Sallent".

Malgrat que la Ponència d’Energies Renovables va declarar no viable fa uns mesos el projecte per motius urbanístics, Fem Poble i la CUP denuncien que el Govern “està dedicant esforços a mantenir el negoci d’ICL sobre els residus que la mateixa empresa ha generat”. Les dues formacions exposen que "el 2009, l’ACA reconeixia una despesa de 300 milions d’euros públics en la reducció de la incidència dels runams salins a la comarca del Bages".

En aquest context, Fem Poble i la CUP exigeixen compromisos a l’ACA "per a l’execució de la ja demorada retirada del runam del Cogulló", i mantenen que l’aposta per les energies renovables ha de passar per incentivar una producció energètica sota control públic.