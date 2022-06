Montserrat recupera el batec turístic sense arribar al nivell precovid

Els turistes estan tornant, de mica en mica, a Montserrat, tot i que ara per ara el nivell de visitants és inferior al d’abans de la pandèmia, segons explica Josep Altayó, director general de l’Agrícola Regional, l’empresa que gestiona els serveis del monestir de Montserrat (vegeu entrevista a la pàgina 3).

En una visita a l’entorn del santuari es pot constatar que la imatge de la plaça i la basílica completament buides ha quedat enrere sense que s’hagi arribat a la intensitat de visites que hi havia en els moments més àlgids d’abans de la pandèmia. I a part de la menor intensitat de visitants, sí que es poden notar alguns canvis que encara persisteixen malgrat que, en l’àmbit oficial, les mesures per contenir la pandèmia són mínimes.

Per exemple, la mascareta ja no és necessària per accedir als diferents espais, però en canvi sí que hi ha un important control en l’aforament de la basílica i aquest divendres al migdia, just a l’hora del cant de l’Escolania, la cua per accedir-hi arribava a la plaça del monestir. A la plaça, també hi havia grups amb guia, tot i que no tan nombrosos com abans de la pandèmia.

Allà, hi havien arribat per les diferents vies que donen accés al monestir, és a dir, en cotxe i també en autocar –divendres els aparcaments dels dos tipus de vehicles presentaven una ocupació elevada però sense arribar a penjar el cartell de complet–, però també n’hi havia que hi arribaven amb el cremallera, altres amb l’aeri i també alguns grups hi arribaven a peu.

Rosa Serra i Jordi Rovira són un matrimoni de Reus que aquesta setmana ha visitat el monestir. Explicaven que aquest era el primer cop que venien després de l’esclat de la pandèmia. «Abans de la covid sempre veníem un cop cada any o cada dos, però des de llavors que no ho havíem fet més», detallen. També concreten que «quan l’any passat van començar a treure prohibicions vam pensar que podíem venir, però teníem por de contagiar-nos i de posar-nos en un espai tancat com la basílica, i vam anar deixant passar el temps fins ara, que hem vingut». El matrimoni explica que ha preferit anar a Montserrat entre setmana perquè «segurament el dissabte o el diumenge hi ha més gent», però que no ho han pogut fer fins ara perquè ella treballava i no es va jubilar fins al febrer. «Avui hem trobat el dia per llevar-nos ben d’hora i venir a missa i a escoltar l’Escolania. Després dinarem per aquí al voltant i tornarem cap a casa», sentencien.

La francesa Anne Laurent era al monestir amb un grup d’amigues també franceses, amb les quals està cinc dies a Barcelona. Van arribar al monestir amb cremallera després d’agafar el tren dels FGC a la plaça d’Espanya de Barcelona. La visita a Montserrat, explica, és l’única sortida que hauran fet de la capital catalana durant aquests dies. Han anat a Montserrat, concreta, per la insistència d’una de les amigues en visitar el monestir sense que a ella li cridés especialment l’atenció. Tot i això, assegura que venir fins aquí ha valgut la pena perquè la muntanya i la zona «és espectacular». Tot i que en altres ocasions ja havia viatjat fora de França, Laurent detalla que el viatge a Barcelona és el primer que ha fet a l’estranger després de tota la crisi de la covid, i afirma que «no sé si, en estar vacunats, ara viatjar és més segur que abans, però si ens quedem a casa perquè tenim por del virus, al final no viatjarem mai».