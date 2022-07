L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages instal·larà tres noves plantes solars fotovoltaiques i una xarxa de calor amb biomassa. Des de l'any 2020, el consistori ha estat treballant en la redacció de diferents projectes, amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Bages, per tal de poder accedir a diverses línies de subvenció per a potenciar i implementar les energies renovables al municipi.

Fruit d'aquest treball, la Diputació de Barcelona, dins el programa sectorial Renovables 2030, ha atorgat al municipi dues subvencions per un import total de 804.512 euros per a l'execució de quatre projectes: la instal·lació de tres plantes solars fotovoltaiques per autoconsum col·lectiu i una per a la instal·lació d’una xarxa de calor amb biomassa. En total, un cop aquests projectes s’implementin, es calcula que suposaran un estalvi anual per a les arques municipals de 158. 373 euros.

Les tres plantes solars s'instal·laran a les cobertes de la llar d'infants Les Oliveres, de l'escola Monsenyor Gibert i de l'edifici dels vestidors de les piscines municipals. La novetat d'aquestes instal·lacions, respecte a les que ja hi ha instal·lades a l’edifici de l’ajuntament, de la biblioteca i del Nexe-Espai de Cultura, és que són d'autoconsum compartit, el que suposa que l'energia generada serveix en primer terme per alimentar l'edifici on estan instal·lades, i en segon lloc per dotar d’energia altres edificis municipals que estiguin en un radi de menys de 500 metres (en concret fins a trenta edificis i equipaments municipals).

Concretament a la llar d'infants es col·locaran 250 plaques que subministraran una potència nominal de 100 kW, i que alimentaran, a banda de l'equipament educatiu, altres edificis i equipaments municipals com la biblioteca, el magatzem de la brigada municipal, la comissaria, l'escola Pla del Puig i diferents punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, entre d'altres.

La instal·lació que es col·locarà a les piscines constarà de 144 plaques que subministraran una potència nominal de 40 kW i permetran alimentar el mateix equipament esportiu i també el camp de futbol, el pavelló, el CAP i les oficines del carrer Padró.

Finalment, les 192 plaques amb una potència nominal total de 66 kW que s'instal·laran a les cobertes dels edificis de l'escola Monsenyor Gibert, generaran energia pel mateix edifici, així com pel Teatre Casal Cultural, l'escola de música, l’emissora de ràdio, el CAP de pediatria, l'Esplai, el Museu i diferents magatzems municipals.

Un cop aquestes instal·lacions es posin en funcionament, es calcula que suposaran un estalvi anual estimat de 100.000 euros en el subministrament elèctric dels citats edificis municipals, així com un estalvi d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de 161,108 tones de CO₂/any. El cost d'instal·lació d'aquests tres projectes suposarà una inversió de 351.134 euros, dels quals 316.134 (el 90% del cost total) els cobrirà la Diputació a través de la subvenció atorgada.

Pel que fa al quart projecte concedit, es tracta de la instal·lació d'una xarxa de calor amb biomassa destinada a les instal·lacions de calefacció i generació d’aigua calenta sanitària per l'actual pavelló d'esports, la nova Escola Pla del Puig i el futur pavelló.

Aquesta xarxa de calor treballarà a través d'una sala de calderes que s'instal·larà annexa a l'actual pavelló i constarà de dues calderes de 250 kW i d'una sitja de 172 m³ d'estella. L'energia arribarà als altres dos edificis des d'una xarxa soterrada a través de noves canalitzacions que ja s'havien previst i executat quan es va dur a terme la urbanització del Passatge Barraques de Vinya al sector de la nova escola.

El cost d'instal·lació d'aquest darrer projecte suposarà una inversió de 542.642 euros, dels quals 488.378,30 (el 90% del cost total) els cobrirà la Diputació a través de la subvenció atorgada.

Un cop aquest sistema s'implementi es calcula que l'estalvi d'emissions de gasos d'efecte hivernacle serà de 119,472 tones de CO₂/any, i suposarà un estalvi econòmic de 58.373 euros l'any, respecte als combustibles actuals. La previsió és que els quatre projectes s'executin durant el 2023.