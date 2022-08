Són pares joves, emprenedors i no tenen pudor a l’hora de mostrar la seva vida, especialment els moments que comparteixen amb els seus dos fills. Aquestes tres premisses són les claus de l’èxit d’Andrea Codina i Javi Soria, dos santjoanencs que acumulen més de 47.100 seguidors a la plataforma de vídeos TikTok. De 22 anys ella i 23 ell, tots dos són ballarins de professió i tenen una escola de ball i, ara, a més, porten penjada l’etiqueta d’influencer’.

Soria, que el 2017 va participar al programa de Mediaset 'GotTalent' on va ser finalista amb el grup de ball del que ell formava part, Progenyx, torna ara a demostrar la seva afició pels balls, però amb tres nous companys: la seva parella i els seus dos fills petits, la Mayra i l'Eydan. La jove família protagonitza vídeos on se'ls veu fer balls virals al ritme de Rosalía, Aitana o C.Tangana.

Ara, la parella ha trobat un nou format que també els encaixa: fer vídeo blogs sobre el seu dia a dia. En aquests se'ls veu passejar pel municipi de Sant Joan, de compres per Manresa o al cinema Bages Centre. Però el que els fa marcar la diferència és ser pares sent tant joves. Soria explica que "tenim un negoci, dos nens i una casa. Veuen que som responsables i a més ens ho passem bé".

Van començar per casualitat, quan l'Andrea estava embarassada del seu segon fill, que només es porta 13 mesos amb la seva germana. "Havíem vist alguns comptes que penjaven vídeos amb els seus fills i a la gent els va sorprendre que sent tan joves estiguéssim esperant el nostre segon fill i ens van començar a seguir", detalla. De sobre milers de persones van començar a interessar-se per la vida de la jove família.

Algunes veus crítiques

No tothom pensa igual i hi ha alguns usuaris que els critiquen. Un vídeo titulat "Prou odi" és una de les maneres que han tingut ells per contestar-los. I és que hi ha qui creu que han arruïnat la seva joventut en tenir dos fills. Ells, però, pensen tot el contrari: “a vegades molesta que et critiquin, encara que cadascú té la seva forma de pensar i sempre és respectable, creiem que tenir dos infants tan d’hora ens deixarà gaudir-los sent encara nosaltres joves, i ells també.”, afirma Soria.

D'ençà que la seva viralització és més potent, s’han adonat que la gent els reconeix. “Ens miren més pel poble, per Manresa i fins i tot a Salou. A vegades ens paren i ens demanen consells”, explica. Aquest fet els reconforta, “ens agrada poder ajudar a algú i ser ‘referents’”.

"No pots tapar els teus fills"

No tenen por en mostrar els seus fills des de tan petits a les xarxes, ja que, segons Soria, "no els fas partícips, no parlen, només surten. Son part del nostre dia a dia i no pots tapar-los". Els dos infants, però, els han obert la porta a col·laborar amb marques de productes per a nens. Ho començaran a fer a partir d’aquest mes de setembre. El seu pròxim objectiu és obrir un canal de YouTube on poder penjar vídeos més llargs i arribar a més gent.