Aquesta tardor arriba a Món Sant Benet l’Operació Espanta Fantasmes, una nova activitat familiar que combina una gimcana per diferents espais del monestir amb un petit taller de cuina. La proposta incorpora elements de misteri, aptes pels més petits, però sense perdre de vista la tradició. L’activitat es realitzarà en diverses sessions des d’aquest dissabte i fins al 27 de novembre.

L’activitat proposa als assistents participar en el curs de Gestió i control d’ànimes d’ahir, d’avui i de sempre, que «els donarà eines per espantar els fantasmes trapelles que els ronden per casa o les animetes que venen de visita i no acaben de marxar mai», segons informen des de la Fundació Catalunya La Pedrera. De fet, seran aquestes últimes les que suggeriran diferents proves per fer als més menuts. Al final, tindran «una recompensa deliciosa». Es tracta d’una recepta de mousse de castanya que podran elaborar, amb l’ajuda dels pares i mares, i menjar-se.

L’activitat, que ja té les entrades a la venda, continua amb l’èxit de format estrenat ja l’any passat amb l’Operació Reis d’Orient i aquesta primavera amb l’Operació Pasqua. Tot i que fa poques setmanes que l’activitat va posar-se a la venda ja hi ha un bon nombre d’entrades venudes i, de fet, algunes sessions ja s’han omplert. Fet que fa preveure un bon nou èxit de l’activitat.

L’Operació Espanta Fantasmes es durà a terme, en diverses sessions diàries, del 22 d’octubre al 27 de novembre. Les entrades, a un preu de 5 euros per als adults i 9,5 per als infants, poden adquirir-se ja a la pàgina web de l’equipament i a les taquilles del monestir i inclouen tot el material necessari per a la realització de la gimcana i la recepta culinària.