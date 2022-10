L’oficina de turisme de Santpedor ha programat, per al proper dissabte 5 de novembre, una visita guiada per conèixer més a fons l’Església de Sant Pere d’Or. La visita, que és gratuïta, es farà en grups de 10 persones cada mitja hora i per participar-hi cal inscripció prèvia.

Durant la visita es podrà pujar al campanar, visitar les capelles i baixar a les catacumbes. Les visites a l’Església es faran en grups de màxim 10 persones i dividits en 6 franges horàries des de les 10 del matí fins a la una del migdia. L’Església de Sant Pere d’Or, que ha donat nom al municipi, apareix mencionada documentalment per primer cop l’any 996 i destaca per ser un edifici que es va anar remodelant i que integra un campanar gòtic, una portalada romànica i diversos elements de valor artístic com la talla d’alabastre amb la figura de Sant miquel, l’ossera medieval de Pere de Prat i la capella de les Santes Espines.