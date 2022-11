Montserrat recupera visitants perduts per la pandèmia, però encara és lluny del nivell màxim

A Montserrat bufen aires de recuperació postpandèmia. Les dades d’aquest 2022, a l’espera de tancar els dos mesos que falten, però passat un dels pics tradicionals de màxima afluència (de maig a setembre), evidencien que l’afluència de visitants torna a anar clarament a l’alça. Encara lluny, això sí, de l’època precovid, en què es van establir rècords de màxims, però també lluny (en aquest cas a l’alça) de les dues anualitats que es van veure més afectades per les restriccions derivades de la pandèmia: el 2020 i el 2021.

Els 10 primers mesos de l’any, el santuari benedictí i el seu entorn -que estan entre els deu principals pols d’atracció turística de Catalunya- han rebut 1.343.450 visitants. Una dada que cal contextualitzar molt bé per veure que encara s’arrosseguen efectes de l’impacte que ha tingut fins a aquest any la covid en la mobilitat global, però també que el retorn progressiu a la normalitat és evident. Si fem una mitjana de les xifres dels novembres i desembres d’abans i de després de la pandèmia es pot projectar sense gaire temor a l’error que Montserrat acabarà tancant aquest 2022 amb una xifra a l’entorn dels 1,6 milions de turistes. Si es confirma, quedarà encara a una distància d’un milió de visitants en relació amb el 2019, l’últim any sencer sense efectes pandèmics, quan es va arribar als 2,7 milions.

Cal tenir present, però, que aquell va ser l’any en què es va tocar sostre, una dada rècord. Alhora, aquests 1,6 milions amb que probablement es tancarà aquest exercici present es pot valorar força positivament si es té en compte que els dos anys precedents han acabat cadascun d’ells amb un resultat final per sota del milió.

En concret, suposarà més que duplicar els del 2020, que és el que va rebre l’impacte més directe de les restriccions de la pandèmia (tot i que el gener i febrer, quan encara no s’havia decretat, van tenir números extraordinaris) i que va acabar amb 723.624 visitants. I, en relació amb l’any passat (que també va tenir encara fortes mesures restrictives), l’augment se situarà a l’entorn del 50%. En concret, el 2021 va acabar amb un total de de 919.520 turistes que van passar per Montserrat. Ara mateix, pendent de les xifres dels dos últims mesos, aquest 2022 ja ha rebut el 46% més de visitants (+423.930).

17 anys per sobre dels 2 milions

Tot i que l’arrencada d’any, tocada encara per un moment àlgid de la pandèmia per l’expansió de la variant òmicron, va ser discreta, els mesos de primavera i estiu hi ha hagut un salt important i als últims tres no ha parat de pujar. Des de l’abril, cada més s’ha superat clarament el llindar dels 100.000 visitants i a l’octubre s’han fregat els 200.000 (199.224). S’ha notat especialment l’important retorn del turisme estranger a Catalunya, i molt concretament a Barcelona, que és una de les fonts principals de visitants de les que beu el santuari.

Tanmateix, per contextualitzar que a aquesta recuperació encara li queda camí per recórrer malgrat és evident, cal tenir present que al llarg d’aquest segle, fins a l’arribada de la pandèmia, només els anys 2003 i 2009 (aquest afectat per les esllavissades) no es va superar els 2 milions de visitants. I que del 2016 al 2019 es va estar sempre per damunt dels 2,5 milions.

Pel que fa a l’accessibilitat, dos de cada tres dels 1,3 milions de turistes que han pujat a Montserrat aquest 2022 ho han fet per carretera; el 21% amb el cremallera, i el 10% amb l’aeri.